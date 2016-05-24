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Авария на «встречке»: плохое самочувствие за рулем привело к трагедии

24 мая 2016, 11:27
Трагическое ДТП произошло вчера, 23 мая, на автодороге Тюмень-Боровский-Богандинский. На 6-м километре трассы столкнулись Mazda и Lada Kalina. В результате аварии водитель отечественной легковушки погиб на месте, его пассажир получил тяжелые травмы.

Как рассказали в ГИБДД, 60-летний водитель иномарки отвлекся от управления автомобилем из-за плохого самочувствия и потерял контроль над движением. Неуправляемая Mazda на скорости выехала на полосу встречного движения, задела прицеп проезжавшей Daewoo Espero, а затем «лоб в лоб» врезалась в Lada Kalina. 37-летний пассажир «Лады» получил переломы грудины и позвоночника, черепно-мозговую травму. Спасти водителя не удалось. Мужчина, управлявший иномаркой, отделался травмой стопы.

Другое ДТП произошло вчера в городе Тюмени. На улице Хохрякова автомобиль BMW сбил 10-летнего велосипедиста, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу. Мальчик получил ушибы плеча и локтя.

#Новости#Жертвы ДТП#Транспорт#Евгений#Общество
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