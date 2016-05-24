Авария на «встречке»: плохое самочувствие за рулем привело к трагедии

Как рассказали в ГИБДД, 60-летний водитель иномарки отвлекся от управления автомобилем из-за плохого самочувствия и потерял контроль над движением. Неуправляемая Mazda на скорости выехала на полосу встречного движения, задела прицеп проезжавшей Daewoo Espero, а затем «лоб в лоб» врезалась в Lada Kalina. 37-летний пассажир «Лады» получил переломы грудины и позвоночника, черепно-мозговую травму. Спасти водителя не удалось. Мужчина, управлявший иномаркой, отделался травмой стопы.