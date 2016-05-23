Жара в Тюмени продержится до выходных

Сейчас в Тюмени +28 градусов, восточный ветер дует со скоростью до 2 м/с. Светит солнце. Вечером похолодает на пару градусов, осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до отметки +16, но утром уже тепло — +22 градуса, и к тому же солнечно. К полудню синоптики прогнозируют до +29 градусов, но летнее настроение горожанам может подпортить моросящий дождь. Впрочем, продлится он недолго, и к вечеру снова будет светить солнце.
Среда обещает быть самым жарким днем этой недели. В этот день на небе не будет ни облачка. При этом ожидается практически полный штиль и +30 градусов на протяжении дня. Вечером и утром будет прохладнее, но ненамного. Поэтому 25 мая берегите голову от солнечных лучей, избегайте душных помещений и пейте больше воды.
В ночь на четверг столбик термометра опустится до отметки +18 градусов. Возможен небольшой дождь, но утро будет ясным и теплым — +24 градуса при северо-западном ветре скоростью 1 м/с. К полудню ветер сменит направление на северное и увеличит скорость до 3 м/с. Ожидается 26–28 градусов тепла и небольшой дождь. В пятницу вновь будет жарко и сухо. Синоптики не обещают на этот день ни ветра, ни осадков. Зато воздух прогреется до +25 градусов.
В выходные те, кто плохо переносит жару, смогут расслабиться и вздохнуть с облегчением. В субботу будет не больше +25 градусов, а в воскресенье — +22. При этом если 28 мая синоптики прогнозируют дождь, то последний день недели прекрасно подойдет для дачи и прогулок.