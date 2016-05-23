Жара в Тюмени продержится до выходных

Три месяца весны — только в календаре. На деле же в Тюмени в марте чаще всего еще по-зимнему холодно, а в мае приходит настоящая жара. Так получилось и в этом году. Сейчас на улице скорее лето, чем весна. И, как обещают синоптики, около +30 градусов в дневные часы будет держаться до самых выходных.

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