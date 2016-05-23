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Взрыв на барже под Тобольском: погибли два человека

23 мая 2016, 21:14
На барже. стоящей на берегу притока Иртыша неподалеку от Тобольска, взорвался газовый баллон. Погибли двое рабочих. Следователями возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«23 мая на берегу притока Иртыш, расположенного недалеко от поселка Сумкино под Тобольском, во время проведения сварочных работ с использованием газового оборудования на барже произошел взрыв газового баллона. В результате двое рабочих погибли на месте, третий находится в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.143 УК РФ», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Там отметили, что в настоящее время на месте трагедии работает следственно-оперативная группа в составе опытных следователей и следователей-криминалистов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства областного следственного управления.

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