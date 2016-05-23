Взрыв на барже под Тобольском: погибли два человека

«23 мая на берегу притока Иртыш, расположенного недалеко от поселка Сумкино под Тобольском, во время проведения сварочных работ с использованием газового оборудования на барже произошел взрыв газового баллона. В результате двое рабочих погибли на месте, третий находится в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.143 УК РФ», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.