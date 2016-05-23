В «дорожную ловушку» на улице Советской угодил Nissan

«В случае, если ваш автомобиль пострадал по вине дорожников, следует зафиксировать обстоятельства ДТП, записать контактные данные свидетелей и вызвать на место происшествия сотрудников ГИБДД. Конечными документами, необходимыми для возмещения ущерба, являются справка о ДТП и акт о выявленных недостатках дорожного покрытия. После этого необходимо произвести оценку стоимости ремонта машины, рассчитать сумму причиненного вреда и обратиться с претензией в организацию, обслуживающую данный участок дороги, а в случае отказа обращаться в суд», — пояснил юрист. Как уточнил Александр Воронов, выяснить, какая именно организация ответственна за содержание проблемного участка автодороги, можно направив запрос в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, либо обратившись в администрацию города Тюмени.