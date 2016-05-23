Тюменец обогревал свой ангар ворованным газом

Тюменца оштрафовали за хищение природного газа. Сегодня, 23 мая, Калининский районный суд вынес приговор по уголовному делу 44-летнего Андрея Г.
Жителя областного центра признали виновным в краже природного газа из газопровода по 158-ой статье Уголовного кодекса РФ. Как следует из материалов уголовного дела, тюменец незаконно осуществил врезку в действующий газопровод и с января 2012 года до марта 2014 года похищал природный газ для отопления своего ангара.
Факт несанкционированного потребления газа был установлен в марте 2014 года. По данным следствия, тюменцем было украдено 15 195 кубических метров газа. Размер ущерба, причиненного ЗАО «Газпром межрегионгаз Север», составил 62,4 тысячи рублей. Обвиняемый ущерб возместил. Суд назначил тюменцу штраф в размере 50 тысяч рублей в доход государства.