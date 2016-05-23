Тюменец обогревал свой ангар ворованным газом

Жителя областного центра признали виновным в краже природного газа из газопровода по 158-ой статье Уголовного кодекса РФ. Как следует из материалов уголовного дела, тюменец незаконно осуществил врезку в действующий газопровод и с января 2012 года до марта 2014 года похищал природный газ для отопления своего ангара.