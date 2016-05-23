Сотрудница полиции подставила наркомана, а в результате — и себя

По версии следствия, в мае 2015 года оперуполномоченная отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела уголовного розыска МУ МВД России «Тобольский».Чернега, желая создать видимость эффективной работы, с помощью 34-летней наркоманки организовала незаконный провокационный сбыт наркотического вещества 39-летнему наркозависимому тоболяку.
«Наркоманка по указанию Чернега поместила 23 мая вещество в тайник в одном из подъездов жилого дома и сообщила адрес закладки знакомому наркоману и самой сотруднице полиции. Та информацию передала своим коллегам полицейским. Предполагалось, что наркоман будет задержан с поличным „на месте преступления“. Однако сотрудники полиции не смогли задержать мужчину, который, забрав вещество из тайника, скрылся. Тогда Чернега дала указание наркоманке убедить наркозависимого вернуть наркотическое средство обратно в тайник. Мужчина, не подозревая провокации, согласился», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
25 мая, когда наркоман зашел в подъезд, чтобы положить наркотик в тайник, его задержали четверо полицейских, среди которых была и Чернега. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. А в августе 2015 года он приговором Тобольского городского суда был осужден по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере) к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. В настоящее время он отбывает наказание в колонии общего режима.
Противоправные действия Чернега были выявлены УФСКН России по Тюменской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Она полностью признала свою вину и находится под домашним арестом. 20 мая 2016 года материалы уголовного дела направлены в Тобольский городской суд для рассмотрения по существу.