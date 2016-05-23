Сотрудница полиции подставила наркомана, а в результате — и себя

25 мая, когда наркоман зашел в подъезд, чтобы положить наркотик в тайник, его задержали четверо полицейских, среди которых была и Чернега. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. А в августе 2015 года он приговором Тобольского городского суда был осужден по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере) к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. В настоящее время он отбывает наказание в колонии общего режима.