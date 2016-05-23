nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Сообщника тюменского горе-грабителя задержали в Москве

23 мая 2016, 19:49
Как оказалось, мужчина, который прошлым летом ворвался с пистолетом и дымовой шашкой в офис «Сбербанка» в торговом центре «Колумб», действовал не один. План нападения ему помог составить приятель, который непосредственно в день преступления должен был отвлечь внимание охраны. Сообщника горе-грабителя задержали в Москве.
Сюжет
Тюмень

Напомним, инцидент в «Колумбе» произошел 21 июля 2015 года. По данным очевидцев, неизвестный ворвался в офис «Сбербанка», расположенный в торговом центре, с пистолетом и, по словам очевидцев, взорвал дымовую шашку. Как сообщали в полиции, злоумышленник, угрожая травматическим пистолетом, требовал у сотрудников финансового учреждения отдать всю имеющуюся в кассах наличность. Кассир вместо этого опустила защитные жалюзи, отсекая тем самым путь для хищения денег. Разбойник попытался совершить еще один выстрел в воздух, но оружие заклинило, и мужчине пришлось срочно ретироваться.

Нападавшему удалось скрыться с места преступления, однако в феврале мужчину задержали в Уфе.

«У сотрудников ОВД были веские основания полагать, что мужчина действовал не один. В ходе оперативно-следственных действий данная информация подтвердилась. На днях тюменские сыщики в Москве во взаимодействии со столичными коллегами задержали второго подозреваемого — 31-летнего ранее не судимого гражданина. Как и в первом случае, полицейскими проделана сложная кропотливая работа. Стражи правопорядка собирали доказательную базу и проверяли всех возможно причастных лиц», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

По версии полиции, второй фигурант принимал активное участие в планировании разбойного нападения. Непосредственно в день преступления он должен был активировать муляжи взрывных устройств, чтобы отвлечь тем самым внимание охраны торгового центра и правоохранительных органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Расследование продолжается.

Видео пресс-службы УМВД России по Тюменской области

#Новости#Разбой#УМВД России по Тюменской области#Тюмень#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25