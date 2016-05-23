Сообщника тюменского горе-грабителя задержали в Москве

Напомним, инцидент в «Колумбе» произошел 21 июля 2015 года. По данным очевидцев, неизвестный ворвался в офис «Сбербанка», расположенный в торговом центре, с пистолетом и, по словам очевидцев, взорвал дымовую шашку. Как сообщали в полиции, злоумышленник, угрожая травматическим пистолетом, требовал у сотрудников финансового учреждения отдать всю имеющуюся в кассах наличность. Кассир вместо этого опустила защитные жалюзи, отсекая тем самым путь для хищения денег. Разбойник попытался совершить еще один выстрел в воздух, но оружие заклинило, и мужчине пришлось срочно ретироваться.