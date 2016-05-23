Сообщника тюменского горе-грабителя задержали в Москве

Напомним, инцидент в «Колумбе» произошел 21 июля 2015 года. По данным очевидцев, неизвестный ворвался в офис «Сбербанка», расположенный в торговом центре, с пистолетом и, по словам очевидцев, взорвал дымовую шашку. Как сообщали в полиции, злоумышленник, угрожая травматическим пистолетом, требовал у сотрудников финансового учреждения отдать всю имеющуюся в кассах наличность. Кассир вместо этого опустила защитные жалюзи, отсекая тем самым путь для хищения денег. Разбойник попытался совершить еще один выстрел в воздух, но оружие заклинило, и мужчине пришлось срочно ретироваться.
«У сотрудников ОВД были веские основания полагать, что мужчина действовал не один. В ходе оперативно-следственных действий данная информация подтвердилась. На днях тюменские сыщики в Москве во взаимодействии со столичными коллегами задержали второго подозреваемого — 31-летнего ранее не судимого гражданина. Как и в первом случае, полицейскими проделана сложная кропотливая работа. Стражи правопорядка собирали доказательную базу и проверяли всех возможно причастных лиц», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
По версии полиции, второй фигурант принимал активное участие в планировании разбойного нападения. Непосредственно в день преступления он должен был активировать муляжи взрывных устройств, чтобы отвлечь тем самым внимание охраны торгового центра и правоохранительных органов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Расследование продолжается.
Видео пресс-службы УМВД России по Тюменской области