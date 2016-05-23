Шоу легендарной группы Kiss — на большом экране в Тюмени

Легендарная группа Kiss даст феерический концерт в Hard Rock Hotel в Лас-Вегасе. Увидеть его смогут не только гости легендарного города, но и зрители по всему миру, в том числе в Тюмени. Трансляция пройдет 25 мая в кинотеатре «Синема Парк».

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