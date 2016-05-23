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Шоу легендарной группы Kiss — на большом экране в Тюмени

23 мая 2016, 11:12
Легендарная группа Kiss даст феерический концерт в Hard Rock Hotel в Лас-Вегасе. Увидеть его смогут не только гости легендарного города, но и зрители по всему миру, в том числе в Тюмени. Трансляция пройдет 25 мая в кинотеатре «Синема Парк».
Сюжет
Тюмень

Зрителей ждет незабываемое феерическое шоу, а также эксклюзивные интервью с участниками одной из самых влиятельных рок-групп в истории музыки.

Группа выпустила 44 альбома, которые были проданы тиражом более 100 миллионов копий по всему миру. Лучший способ почувствовать себя на концерте культовой группы — это увидеть шоу на большом экране кинотеатра СИНЕМА ПАРК в вашем городе 25 мая! Начало в 19 часов.

Не пропустите это грандиозное событие — займите любимые места на сайте прямо сейчас: http://www.cinemapark.ru/films/schedule/3059.

Стоимость билета — 500 рублей.

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