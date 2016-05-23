Шоу легендарной группы Kiss — на большом экране в Тюмени

Зрителей ждет незабываемое феерическое шоу, а также эксклюзивные интервью с участниками одной из самых влиятельных рок-групп в истории музыки.
Группа выпустила 44 альбома, которые были проданы тиражом более 100 миллионов копий по всему миру. Лучший способ почувствовать себя на концерте культовой группы — это увидеть шоу на большом экране кинотеатра СИНЕМА ПАРК в вашем городе 25 мая! Начало в 19 часов.
Не пропустите это грандиозное событие — займите любимые места на сайте прямо сейчас: http://www.cinemapark.ru/films/schedule/3059.
Стоимость билета — 500 рублей.