Сезон открыт: в Тюмени участились «двухколесные» аварии

Как пояснил корреспондентам NashGorod.ru пострадавший мотоциклист Артур, причиной аварии стало нарушение водителем легковушки правил расположения транспортных средств на проезжей части. «Я ехал во втором ряду, когда находившийся справа от меня автомобиль начал поворачивать налево, даже не включив указатель поворота. Я попытался уйти от столкновения, сигналил, рычал мотором, но водитель не среагировал. Чтобы не влететь в борт ВАЗа я отвернул на встречную полосу и врезался в машину по касательной. От удара мотоцикл отлетел в бордюр, а я вылетел из седла и ударился об асфальт», — рассказал Артур журналистам. В результате столкновения тюменец получил множественные ушибы и ссадины. Ранее появившуюся в региональных СМИ информацию о том, что виновником аварии является мотоциклист, участник ДТП опровергает.