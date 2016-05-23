Сезон открыт: в Тюмени участились «двухколесные» аварии

Минувшие выходные в Тюмени ознаменовались целой серией дорожных аварий с участием мотоциклистов. На данный момент региональные СМИ и социальные сети сообщили о трех ДТП, в которых пострадали водители двухколесного транспорта. Еще о двух происшествиях сообщают автоинспекторы.
В микрорайоне ММС столкнулись автомобиль Renault Logan и мотоцикл Yamaha. Фотографии с места происшествия опубликовал в социальной сети ВКонтакте тюменец Иван Колупаев. По словам очевидцев, прокомментировавших сообщение пользователя, водитель двухколесного транспорта отделался незначительными травмами. «Мотоциклист жив, сказал, что мотосезон сегодня завершил», — рассказала тюменка Альфия Алиева. По сообщению ГИБДД, причиной аварии стало нарушение ПДД водителем Renault. В результате ДТП мотоциклист получил перелом ноги и ссадины тела.
О другой аварии сообщает ГУ МЧС по Тюменской области. Со слов пресс-службы ведомства, в пятницу, 20 мая, около 9 часов вечера в в районе озера Кривое водитель мотоцикла Honda совершил наезд на препятствие. На место происшествия выезжали две единицы техники и восемь человек личного состава. Сведений о состоянии здоровья водителя и деталях аварии пока не поступало.
Еще об одном ДТП стало известно в субботу, 21 мая. На улице Молодогвардейцев мотоцикл BMW S1000RR столкнулся с автомобилем ВАЗ-2105. Видеозапись с места аварии появилась на стене сообщества «ЧС Тюмень» накануне.
Как пояснил корреспондентам NashGorod.ru пострадавший мотоциклист Артур, причиной аварии стало нарушение водителем легковушки правил расположения транспортных средств на проезжей части. «Я ехал во втором ряду, когда находившийся справа от меня автомобиль начал поворачивать налево, даже не включив указатель поворота. Я попытался уйти от столкновения, сигналил, рычал мотором, но водитель не среагировал. Чтобы не влететь в борт ВАЗа я отвернул на встречную полосу и врезался в машину по касательной. От удара мотоцикл отлетел в бордюр, а я вылетел из седла и ударился об асфальт», — рассказал Артур журналистам. В результате столкновения тюменец получил множественные ушибы и ссадины. Ранее появившуюся в региональных СМИ информацию о том, что виновником аварии является мотоциклист, участник ДТП опровергает.
Не обошлось без происшествий и за пределами областного центра. В субботу в селе Лесное Юргинского района 47-летняя нетрезвая женщина опрокинулась на мотоцикле с коляской. Водитель мотоцикла получила перелом позвоночника и травму ребер.
В селе Кутарбитка Тобольского района мотоциклист сбил 4-летнего мальчика. По данным ГИБДД, вечером мама с двумя детьми гуляла по селу, когда женщина ненадолго отвлеклась, услышала плач ребенка. Предположительно, малыша сбил подросток на мотоцикле. Предполагаемый виновник уехал с места ДТП. Пострадавший ребенок получил ушиб головного мозга и травму головы. Мотоциклист установлен сотрудниками Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.
В связи с официальным открытием мотосезона на улицах города стало больше двухколесного транспорта. Редакция NashGorod.ru просит автомобилистов быть особо внимательными за рулем и не забывать о других участниках дорожного движения, а также призывает обладателей мотоциклистов к аккуратности и соблюдению ПДД.