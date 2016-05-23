Пьяный селянин на лошади пытался затоптать автоинспекторов

Как выяснилось, 23-летний местный житель ранее был лишен права управления транспортом за управление в нетрезвом состоянии. Свое поведение он объяснил тем, что ему «надоело пить и захотелось повеселиться». В отношении молодого человека составлен административный материал за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Материалы переданы в следственные органы Следственного комитета для решения вопроса о привлечении дебошира к уголовной ответственности.