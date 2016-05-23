Пьяный селянин на лошади пытался затоптать автоинспекторов

Пристрастие к алкоголю толкнуло жителя тюменского района на экстравагантную выходку в лучших традициях вестернов. Нетрезвый селянин, оседлав коня, пытался прогнать с дороги дежуривших на трассе полицейских.
Как рассказали сотрудники ГИБДД, в ночь с субботы на воскресенье к автоинспекторам подъехал нетрезвый велосипедист, который посоветовал полицейским уезжать, «пока не помогли», и пригрозил: «15 минут подождите, я вам устрою!»
Селянин слово сдержал. Спустя указанное время в тишине послышался приближающийся стук подков по асфальту. Обернувшись, инспектор Алексей Малышкин увидел бегущую на него из темноты лошадь с выкрикивающим угрозы и оскорбления всадником. Алексею удалось увернуться и укрыться за сложенными рядом деревянными поддонами. В это время наездник стал ставить лошадь на дыбы и, гарцуя, пытаться повредить патрульный автомобиль.
Как выяснилось, 23-летний местный житель ранее был лишен права управления транспортом за управление в нетрезвом состоянии. Свое поведение он объяснил тем, что ему «надоело пить и захотелось повеселиться». В отношении молодого человека составлен административный материал за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Материалы переданы в следственные органы Следственного комитета для решения вопроса о привлечении дебошира к уголовной ответственности.