Нюша споет в Тюмени свои хиты и новые песни

Этот концерт объединит её поклонников разных возрастов. Потрясающая светлая энергетика, доброта, обаяние и искренность этой девушки не оставляет равнодушным ни одного человека. Каждый из нас может получить свою дозу позитивной энергии и душевного тепла от этой исполнительницы — достаточно прийти на ее концерт и увидеть все волшебство воочию.