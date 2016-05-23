Нюша споет в Тюмени свои хиты и новые песни

По версии авторитетной исследовательской компании Gallup Media, певица входит в тройку самых ротируемых исполнителей в России и СНГ, а в категории «кумиры тинейджеров» и вовсе занимает первое место.
Грандиозные шоу, бесспорные музыкальные хиты — вот что отличает Нюшу как талантливого и амбициозного артиста. Она обращает на себя внимание оригинальными мелодиями, самобытностью текстов и ультрасовременным звучанием.
Победительница многих музыкальных премий («Лучший российский исполнитель», «Лучшая песня», «Лучшее концертное шоу»), лауреат фестивалей («Песня года», премия «Муз-ТВ», «Золотой граммофон», «MTV Europe Music Awards», «RU.TV», «MUSICBOX» и др.) Нюша является автором, исполнителем и музыкальным сопродюсером своих композиций, певицей, обладающей яркой творческой индивидуальностью.
26 мая на сцене Тюменской филармонии будет представлена новая программа в рамках всероссийского гастрольного тура. Вы услышите свежие музыкальные композиции и полюбившиеся хиты, такие как «Где ты, там я», «Цунами», «Наедине», «Только не беги» и многие другие.
Этот концерт объединит её поклонников разных возрастов. Потрясающая светлая энергетика, доброта, обаяние и искренность этой девушки не оставляет равнодушным ни одного человека. Каждый из нас может получить свою дозу позитивной энергии и душевного тепла от этой исполнительницы — достаточно прийти на ее концерт и увидеть все волшебство воочию.
Стоимость билетов от 900 до 4500 рублей.
Заказ билетов по тел.: 48-48-92, 73-73-51