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Нюша споет в Тюмени свои хиты и новые песни

23 мая 2016, 13:09
Вихрь музыки, бушующей позитивной энергии, яркой хореографии и зажигательных ритмов ожидается в Тюмени 26 мая. Перед жителями нашего города выступит самая популярная молодая исполнительница нашей страны Нюша!
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Тюмень

По версии авторитетной исследовательской компании Gallup Media, певица входит в тройку самых ротируемых исполнителей в России и СНГ, а в категории «кумиры тинейджеров» и вовсе занимает первое место.

Грандиозные шоу, бесспорные музыкальные хиты — вот что отличает Нюшу как талантливого и амбициозного артиста. Она обращает на себя внимание оригинальными мелодиями, самобытностью текстов и ультрасовременным звучанием.

Победительница многих музыкальных премий («Лучший российский исполнитель», «Лучшая песня», «Лучшее концертное шоу»), лауреат фестивалей («Песня года», премия «Муз-ТВ», «Золотой граммофон», «MTV Europe Music Awards», «RU.TV», «MUSICBOX» и др.) Нюша является автором, исполнителем и музыкальным сопродюсером своих композиций, певицей, обладающей яркой творческой индивидуальностью.

26 мая на сцене Тюменской филармонии будет представлена новая программа в рамках всероссийского гастрольного тура. Вы услышите свежие музыкальные композиции и полюбившиеся хиты, такие как «Где ты, там я», «Цунами», «Наедине», «Только не беги» и многие другие.

Этот концерт объединит её поклонников разных возрастов. Потрясающая светлая энергетика, доброта, обаяние и искренность этой девушки не оставляет равнодушным ни одного человека. Каждый из нас может получить свою дозу позитивной энергии и душевного тепла от этой исполнительницы — достаточно прийти на ее концерт и увидеть все волшебство воочию.

Стоимость билетов от 900 до 4500 рублей.

Заказ билетов по тел.: 48-48-92, 73-73-51

#Новости#Музыка#Филармония#Концерты#Тюмень#Ирина#Культура
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