Нетрезвая езда стоила водителю жизни

Как сообщили в госавтоинспекции, авария произошла около полуночи. В салоне иномарки находились двое молодых людей. По предварительным данным, незадолго до ДТП они вместе пили спиртное, а затем решили отправиться в Слободу-Бешкиль. На 151-м километре трассы 27-летний житель поселка Боровский не справился с управлением. В результате происшествия водитель Renault погиб, у 26-летнего пассажира врачи диагностировали травмы позвоночника, грудной клетки и колена.
Другая авария произошла в Тюмени на улице 30 лет Победы. В воскресенье здесь столкнулись автомобили Skoda и Opel. По предварительной информации, ДТП спровоцировал 55-летний водитель автомобиля Opel, нарушивший очередность проезда. Накануне аварии мужчина употреблял спиртное, по данным алкотестера концентрация этанола в выдыхаемом воздухе составила 0,17 мг/литр. В аварии пострадала 26-летняя девушка, управлявшая другим автомобилем — у нее ожог от срабатывания подушки безопасности. Также травмы получила ее 3-летняя дочь, у девочки врачи диагностировали ушиб лица и травмы головы.
Участились ДТП с участием двухколесного транспорта. За прошедшие три дня на дорогах области зарегистрировано пять мотоаварий, в которых пострадали люди. С приходом жаркой погоды резко обострилась аварийная обстановка с участием пьяных водителей. 110 водителей в состоянии алкогольного опьянения отстранили от управления транспортом инспекторы ДПС в субботу и воскресенье.
Всего в минувшие выходные на дорогах области произошло 14 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб, 21 получил травмы.