Нетрезвая езда стоила водителю жизни

Другая авария произошла в Тюмени на улице 30 лет Победы. В воскресенье здесь столкнулись автомобили Skoda и Opel. По предварительной информации, ДТП спровоцировал 55-летний водитель автомобиля Opel, нарушивший очередность проезда. Накануне аварии мужчина употреблял спиртное, по данным алкотестера концентрация этанола в выдыхаемом воздухе составила 0,17 мг/литр. В аварии пострадала 26-летняя девушка, управлявшая другим автомобилем — у нее ожог от срабатывания подушки безопасности. Также травмы получила ее 3-летняя дочь, у девочки врачи диагностировали ушиб лица и травмы головы.