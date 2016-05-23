Канадцы — чемпионы мира по хоккею, у сборной России — бронза

Россияне в борьбе за бронзу разгромили команду США со счетом 7:2. Игра прошла 22 мая в столичном «ВТБ Ледовом дворце». В российской сборной отличились Вячеслав Войнов, Сергей Мозякин (на его счету две забитые шайбы), Иван Телегин, Евгений Дадонов, Артемий Панарин, Вадим Шипачев. За сборную США дубль оформил Фрэнк Ватрано.