Канадцы — чемпионы мира по хоккею, у сборной России — бронза

Об итогах финального матча чемпионата мира и игры за третье место сообщают федеральные СМИ.
Россияне в борьбе за бронзу разгромили команду США со счетом 7:2. Игра прошла 22 мая в столичном «ВТБ Ледовом дворце». В российской сборной отличились Вячеслав Войнов, Сергей Мозякин (на его счету две забитые шайбы), Иван Телегин, Евгений Дадонов, Артемий Панарин, Вадим Шипачев. За сборную США дубль оформил Фрэнк Ватрано.
Что касается финальной игры, то первая шайба была заброшена на 12-й минуте первого периода Коннором Макдэвидом. Вторая шайба — от Мэтта Дюшейна — влетела в пустые ворота финской команды за одну секунду до конца встречи.
Таким образом, канадская команда стала чемпионом мира во второй раз подряд и в 26-й раз в истории. Сборная Финляндии завоевала серебро мирового первенства, хозяева чемпионата — россияне — довольствовались бронзой, а хоккеисты США — четвертым местом.