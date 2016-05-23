IGOLKA market: куда слетаются красивые девушки

В этот день в двух залах «Нобель-парка» расположились десятки мастеров. Одни предлагали на выбор кукол ручной работы, другие — необычные украшения из глины, третьи — натуральную косметику, а кто-то даже аксессуары из дерева. Разнообразие, конечно, поражает. Мастера с любовью подходят не только к выбору товара, но и его представлению. Сложно пройти мимо столиков, на которых аккуратно и с любовью разложены вещи ручной работы, и ничего себе не приобрести. Особенно много на этой ярмарке было украшений — от именных браслетов до винтажной бижутерии из Чехии и США, от креативных чокеров до стильных брошей и колечек.