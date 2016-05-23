IGOLKA market: куда слетаются красивые девушки

Фестиваль шопинга IGOLKA market проводится в Тюмени далеко не в первый раз. Каждый сезон на ярмарку приглашают всех любителей модного, натурального и различных вещей ручной работы. Не зря ярмарка имеет название, ассоциирующееся с дизайнерами и швеями. Здесь всегда представлено много одежды ручной работы, дизайнерских украшений для дома, бижутерии, натуральной косметики и даже полезных сладостей. В ярмарочный день в наш город съезжаются мастера не только из Тюмени, но и из Екатеринбурга, Челябинска и других городов. Товары каждого из них индивидуальны и интересны по-своему.
В этот день в двух залах «Нобель-парка» расположились десятки мастеров. Одни предлагали на выбор кукол ручной работы, другие — необычные украшения из глины, третьи — натуральную косметику, а кто-то даже аксессуары из дерева. Разнообразие, конечно, поражает. Мастера с любовью подходят не только к выбору товара, но и его представлению. Сложно пройти мимо столиков, на которых аккуратно и с любовью разложены вещи ручной работы, и ничего себе не приобрести. Особенно много на этой ярмарке было украшений — от именных браслетов до винтажной бижутерии из Чехии и США, от креативных чокеров до стильных брошей и колечек.
Для гостей IGOLKA market организаторы приготовили много интересных мастер-классов. Модный стилист Катя Попова поговорила с девушками о трендах этого лета, визажист Мария Екимова поделилась информацией о косметических новинках и рассказала, какой макияж является наиболее актуальным в летний период. Тренер по лицевой гимнастике Катя Бойкиня объяснила девушкам, насколько фитнес для лица важен, чтобы всегда выглядеть свежо и сохранять свою красоту. А ближе к вечеру преподаватели из танцевального клуба GallaDance Magellan научили всех желающих двигаться в ритме сальсы.
В этот день, помимо мастер-классов, гостей фестиваля ожидала живая музыка, веселые ведущие, показ одежды от тюменских участников проекта «Вместе с мамой» и многое другое. Для самых маленьких была обустроена целая комната, где малыши могли попрыгать на батуте и поиграть со сверстниками. С теми, кто постарше, занимались аниматоры. Учили их мастерить объемные домики из бумаги и делать красивые открытки. В центре зала были организованы подвижные игры с аниматорами в костюмах популярных персонажей из мультиков. Дети были очень довольны: играли, веселились и даже учились чему-то новому.
Конечно, организаторам пришлось постараться, чтобы тюменцы смогли в жаркий выходной день прийти на фестиваль шоппинга и провести время не только весело, но и с пользой. Вот что рассказывает о популярной в Тюмени ярмарке ее основатель и руководитель Ксения Бенедюк: «С каждым годом наш проект вызывает все больший интерес у аудитории. IGOLKAmarket уже посещают целыми семьями, здесь каждый находит себе занятие по душе. Мамы смотрят показы, дети играют с аниматорами, папы общаются и с удовольствием проводят время.
Наиболее популярными товарами традиционно остаются косметика, вещи для детей, аксессуары для дома и бижутерия. Причем, когда мы формируем заявки, до конца не представляем, насколько интересные изделия привезут мастера на выставку. В день мероприятия я обычно с такой заинтересованностью все рассматриваю, многие вещи хочется потрогать, примерить, купить. И я всегда очень переживаю за дальнейшую судьбу мастера. Хочется, чтобы каждый талант нашёл своего покупателя».
В этот день с ярмарки никто не ушел без покупок и положительных эмоций. Девушка Наталья, впервые посетившая шопинг-фестиваль, с радостью поделилась своими впечатлениями: «Думала, что забегу на пару минут просто посмотреть. А в итоге задержалась на два часа. И это время пролетело незаметно. То мастер-класс начнется, то показ женской одежды, да и у столов со всякими женскими штучками стояла долго. Накупила косметики ручной работы, сделала фотографию в подготовленной организаторами фотозоне. В общем, эмоций много и все положительные!»
Ярмарка IGOLKA market с каждым разом становится все интереснее и масштабнее. Организаторы мероприятия приглашают ведущих, визажистов, певцов, создают яркие фотозоны и придумывают, чем занять малышей. Мастера представляют свои работы, в подробностях рассказывают о их действии и полезных свойствах. Прийти на такую ярмарку — отличный способ провести выходной интересно и с пользой.