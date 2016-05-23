Для выпускников Тюмени звенит последний звонок

С самого утра спешащие на работу тюменцы могли увидеть нарядных юношей в костюмах и с цветами, девушек в школьной форме и с бантами. По данным городского департамента образования, в этом году со школой попрощаются более 3 тысяч выпускников 11 классов. Также последний звонок прозвенит для 5,6 тысяч девятиклассников.