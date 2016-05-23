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Для выпускников Тюмени звенит последний звонок

23 мая 2016, 09:01
Понедельник, 23 мая, — очень важный день для нескольких тысяч тюменских выпускников, их родителей и учителей. Сегодня в школах города звенит последний звонок.
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Тюмень

С самого утра спешащие на работу тюменцы могли увидеть нарядных юношей в костюмах и с цветами, девушек в школьной форме и с бантами. По данным городского департамента образования, в этом году со школой попрощаются более 3 тысяч выпускников 11 классов. Также последний звонок прозвенит для 5,6 тысяч девятиклассников.

Во всех школах Тюмени сегодня проходят торжественные линейки и концертные программы, посвященные завершению учебы. Старшеклассники прощаются со школой, проводят последние классные часы, благодарят своих педагогов и получают слова напутствия от самых юных учеников. Ребята выпустят в небо голубей, станцуют вальс с родителями, посадят деревья и цветы на школьном дворе. Также многих выпускников сегодня ждут пешеходные прогулки и автобусные экскурсии по родному городу, возложение цветов к мемориалам, посещение кино и театров.

Остается надеяться, что праздник прощания со школой в Тюмени пройдет спокойно и обойдется без так называемых «пьяных бантиков». К слову, сегодня, 23 мая, запрещено продавать алкоголь. А за поведением выпускников проследят сотрудники полиции.

«Сотрудники полиции напоминают будущим выпускникам, а также их родителям, что в случае выявления в общественных местах подростков в состоянии алкогольного опьянения сотрудниками ПДН ребенок будет доставлен в территориальный отдел полиции. Родителей подростков, замеченных в употреблении спиртных напитков, ожидает административная ответственность по статьям 20.22 и 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации», — отметили в пресс-службе УМВД России по Тюмени.

Полицейские несут службу в усиленном режиме. Охрану общественного порядка на территории всех школ, а также в местах массовых гуляний обеспечивают более 300 правоохранителей. За каждым учебным заведением закреплен полицейский, а на школьных территориях дежурят также сотрудники патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны. Около общеобразовательных учреждений выставлены посты ДПС.

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