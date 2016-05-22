Юные тюменцы поедут на всероссийский конкурс «Безопасное колесо» во Владивосток

Как и в прошлые годы, в сборной области не обошлось без воспитанников Дома детского творчества Аромашевского района. Две сотни занимающихся здесь ребят обязательно проходят через комплексное обучение безопасному поведению на дороге. Юные тюменские автоинспекторы традиционно готовятся показать класс не только в теории и на практике применения дорожных правил, но и в умении оказать первую помощь, творческом конкурсе.