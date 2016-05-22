Юные тюменцы поедут на всероссийский конкурс «Безопасное колесо» во Владивосток

В тюменском детском центре «Остров детства» областной этап конкурса «Безопасное колесо» определил первых среди юных инспекторов дорожного движения. Лучшие знатоки ПДД и мастера вождения двухколесного транспорта войдут в состав команды, которая будет представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса во Владивостоке.
Как и в прошлые годы, в сборной области не обошлось без воспитанников Дома детского творчества Аромашевского района. Две сотни занимающихся здесь ребят обязательно проходят через комплексное обучение безопасному поведению на дороге. Юные тюменские автоинспекторы традиционно готовятся показать класс не только в теории и на практике применения дорожных правил, но и в умении оказать первую помощь, творческом конкурсе.
Тюменская команда ежегодно показывает отличные результаты на всероссийском этапе и пополняет сборную России на международных соревнованиях. Так, в 2014 году наши юные земляки стали призерами европейского чемпионата в норвежском городе Лиллестрем.
На всероссийский этап «Безопасного колеса» в детский центр «Океан» в этом году юные тюменцы отправятся в новой форме, специально сшитой для них.