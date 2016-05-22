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В день последнего звонка в Тюмени запретят продавать алкоголь

22 мая 2016, 10:25
В понедельник, 23 мая, в Тюмени будет запрещено продавать алкоголь. В этот день для выпускников городских школ прозвучит последний звонок. «Сухой закон» ожидает тюменцев также в День молодежи 23 июня и в День города 30 июля.

В понедельник, 23 мая, в Тюмени будет запрещено продавать алкоголь. В этот день для выпускников городских школ прозвучит последний звонок. «Сухой закон» ожидает тюменцев также в День молодежи, 25 июня, и в День города, 30 июля.

Как сообщает городской департамент потребительского рынка, запрет не распространяется на розничную продажу в заведениях общественного питания, при условии употребления ее на месте. Таким образом, в праздничные дни розничная продажа алкогольной продукции разрешается только в ресторанах, кафе, барах, закусочных, кулинариях и других объектах общественного питания.

Продажа алкоголя «на вынос» расценивается как незаконная. Запрет не распространяется на розничную продажу при оказании услуг общественного питания в торговых объектах, расположенных вне жилых домов на расстоянии более 300 метров от ближайшего жилого дома. Виновные в нарушениях перечисленных запретов будут привлекаться к ответственности органами внутренних дел.

Напомним, более 3 тысяч выпускников 11 классов и около 5,6 тысяч девятиклассников услышат свой последний звонок в этом году. 23 мая во всех школах Тюмени пройдут торжественные линейки и концертные программы, посвященные завершению учебы.

#Новости#Последний звонок#Алкогольная продукция#Запреты#Коля#Общество
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