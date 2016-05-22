В день последнего звонка в Тюмени запретят продавать алкоголь

В понедельник, 23 мая, в Тюмени будет запрещено продавать алкоголь. В этот день для выпускников городских школ прозвучит последний звонок. «Сухой закон» ожидает тюменцев также в День молодежи 23 июня и в День города 30 июля.