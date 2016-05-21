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В Тюмени детей придавило батутом

21 мая 2016, 16:41
В одной из зон отдыха в Тюмени сегодня днем перевернулся батут, на котором прыгали дети. Нескольких несовершеннолетних придавило, но, к счастью, серьезных травм никто из них не получил. Полиция проводит проверку по факту административного правонарушения.
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Полиция

Как сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени, аттракцион был установлен незаконно. В результате происшествия несколько детей оказались придавлены перевернувшимся батутом. По поступившему сообщению незамедлительно выехала оперативно-следственная группа первого отдела полиции УМВД России по городу Тюмени. На месте стражи правопорядка задокументировали факт правонарушения.

В настоящее время решается вопрос о привлечении владельца аттракциона к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Проверяет обстоятельства происшествия и прокуратура Ленинского округа Тюмени. Установлено, что в отношении предпринимателя уже неоднократно составлялись протоколы об административных правонарушениях. Также проверку проводят и сотрудники следственного управления СК РФ по области.

«По версии следствия, неустановленное лицо с целью извлечения прибыли организовало прокат надувного батута. Один из родителей заметил, что одна сторона надувного аттракциона оказалась приспущена, а чуть позже надувная колонна батута наклонилась вперед, закрыв собой прыгающих детей. Никто из несовершеннолетних к счастью, серьезно не пострадал. Все отделались легким испугом и царапинами», — отметили в пресс-службе ведомства.

Это не первый случай, когда дети страдают на казалось бы столь безобидном аттракционе. Так, в мае 2015 года подросток, прыгая на батуте, ударился и получил кровоподтек на лице и раны на слизистой губы.

Протокол об административном правонарушении в августе прошлого года на владельца батутного комплекса после жалобы родителей пострадавшего ребенка составил Роспотребнадзор и Росстандарт.

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