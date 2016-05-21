В Тюмени детей придавило батутом

В настоящее время решается вопрос о привлечении владельца аттракциона к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Проверяет обстоятельства происшествия и прокуратура Ленинского округа Тюмени. Установлено, что в отношении предпринимателя уже неоднократно составлялись протоколы об административных правонарушениях. Также проверку проводят и сотрудники следственного управления СК РФ по области.