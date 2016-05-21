Тюменская область стала второй на «Российской студвесне»

Руководителем делегации был Павел Шафорост, главным режиссером — Елена Закалюкина. В Республике Татарстан собрались самые творческие ребята — победители региональных этапов фестиваля, более 3 тысяч студентов из 74 субъектов Российской Федерации. В рамках фестиваля прошли отборочные этапы по направлениям: театр и оригинальный жанр, региональная программа и журналистика, музыкальное и танцевальное.
Оценивали участников в этом году такие известные деятели культуры, журналисты, представители шоу-бизнеса, как гендиректор телеканала MTV в России Яна Чурикова; артист театра и кино, режиссер Никита Высоцкий; телеведущий и актер Борис Корчевников; актер и певец Виталий Гогунский; режиссер МХТ им. А.П. Чехова Николай Скорик; хореограф Егор Дружинин; создатель шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский; солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков; народный артист России Аскольд Запашный; актер театра и кино Александр Носик и другие.
На гала-концерте были названы победители фестиваля. Делегация Тюменской области стала лауреатом III степени в конкурсе региональных концертных программ. Гран-при получила программа Ханты-Мансийского АО. Специальным призом — участием в церемонии открытия Московского международного кинофестиваля — был отмечен номер «Костюмерка».
По положению фестиваля победитель получал 10 дополнительных баллов в итоговый зачёт своей делегации по итогам онлайн голосования за региональную концертную программу. В сильнейшей конкуренции зрителей, которые до последней секунды голосования боролись за свои региональные программы — Тюменской области и Республики Татарстан — на финише с перевесом всего в несколько голосов вперёд вырвались хозяева фестиваля.
В итоге делегация Тюменской области завоевала второе место в общем зачете. Гран-при получила Республика Татарстан, первое призовое место у ХМАО-Югры, на третьем — делегация Саратовской области.
Представители Тюменской области стали призерамив направлении «Журналистика»,в том числе в номинации «Видеоматериал» лауреатами I степени стали Дмитрий Ванидовский, Александр Часовников (ТИУ, ТГАМЭУП, ТГИК) в номинации «Радиосюжет», лауреатом III степени стал Шамиль Пшеунов (ТИУ) в номинации «Фотоматериал», специальный приз достался Марии Иньковой (ТГАМЭУП).
В танцевальном направлении третьи призовые места завоевали Студия хореографии института геологии и нефтегазодобычи (ТИУ), Мелконян Сарибек и Кутикова Наталья (ТИУ), а Балабанова Кристина (ТИУ) получила спецприз. В музыкальном направлении третьи призовые места заняли Сакеян Лилит(ТюмГУ), Валиев Нагы (ТИУ),Михалев Павел (ТИУ).В направлении «Оригинальный жанр» на втором месте — Театральная студия «Лечу» (Тюменский ГМУ), на третьем — цирк-студия «Жар-птица» (ЗСГК).
Напомним, что победители фестиваля (индивидуальные исполнители в возрасте от 14 до 25 лет), получившие звания лауреатов I, II, III степеней и гран-при направления, рекомендуются на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».
Одним из самых ожидаемых моментов финала фестиваля было объявление региона, который примет «Студвесну» в 2017 году. Юбилейный XXV фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет в Туле, сообщает пресс-служба «Дворца творчества и спорта «Пионер».