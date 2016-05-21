nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменская область стала второй на «Российской студвесне»

21 мая 2016, 12:13
Второе место в общем зачете завоевала делегация Тюменской области на фестивале «Российская студенческая весна», который проходил в Казани и завершился 19 мая.

Руководителем делегации был Павел Шафорост, главным режиссером — Елена Закалюкина. В Республике Татарстан собрались самые творческие ребята — победители региональных этапов фестиваля, более 3 тысяч студентов из 74 субъектов Российской Федерации. В рамках фестиваля прошли отборочные этапы по направлениям: театр и оригинальный жанр, региональная программа и журналистика, музыкальное и танцевальное.

Оценивали участников в этом году такие известные деятели культуры, журналисты, представители шоу-бизнеса, как гендиректор телеканала MTV в России Яна Чурикова; артист театра и кино, режиссер Никита Высоцкий; телеведущий и актер Борис Корчевников; актер и певец Виталий Гогунский; режиссер МХТ им. А.П. Чехова Николай Скорик; хореограф Егор Дружинин; создатель шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский; солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков; народный артист России Аскольд Запашный; актер театра и кино Александр Носик и другие.

На гала-концерте были названы победители фестиваля. Делегация Тюменской области стала лауреатом III степени в конкурсе региональных концертных программ. Гран-при получила программа Ханты-Мансийского АО. Специальным призом — участием в церемонии открытия Московского международного кинофестиваля — был отмечен номер «Костюмерка».

По положению фестиваля победитель получал 10 дополнительных баллов в итоговый зачёт своей делегации по итогам онлайн голосования за региональную концертную программу. В сильнейшей конкуренции зрителей, которые до последней секунды голосования боролись за свои региональные программы — Тюменской области и Республики Татарстан — на финише с перевесом всего в несколько голосов вперёд вырвались хозяева фестиваля.

В итоге делегация Тюменской области завоевала второе место в общем зачете. Гран-при получила Республика Татарстан, первое призовое место у ХМАО-Югры, на третьем — делегация Саратовской области.

Представители Тюменской области стали призерамив направлении «Журналистика»,в том числе в номинации «Видеоматериал» лауреатами I степени стали Дмитрий Ванидовский, Александр Часовников (ТИУ, ТГАМЭУП, ТГИК) в номинации «Радиосюжет», лауреатом III степени стал Шамиль Пшеунов (ТИУ) в номинации «Фотоматериал», специальный приз достался Марии Иньковой (ТГАМЭУП).

В танцевальном направлении третьи призовые места завоевали Студия хореографии института геологии и нефтегазодобычи (ТИУ), Мелконян Сарибек и Кутикова Наталья (ТИУ), а Балабанова Кристина (ТИУ) получила спецприз. В музыкальном направлении третьи призовые места заняли Сакеян Лилит(ТюмГУ), Валиев Нагы (ТИУ),Михалев Павел (ТИУ).В направлении «Оригинальный жанр» на втором месте — Театральная студия «Лечу» (Тюменский ГМУ), на третьем — цирк-студия «Жар-птица» (ЗСГК).

Напомним, что победители фестиваля (индивидуальные исполнители в возрасте от 14 до 25 лет), получившие звания лауреатов I, II, III степеней и гран-при направления, рекомендуются на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».

Одним из самых ожидаемых моментов финала фестиваля было объявление региона, который примет «Студвесну» в 2017 году. Юбилейный XXV фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет в Туле, сообщает пресс-служба «Дворца творчества и спорта «Пионер».

#Новости#Студвесна#Тюменская область#Ирина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25