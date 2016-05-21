Тюменская область стала второй на «Российской студвесне»

По положению фестиваля победитель получал 10 дополнительных баллов в итоговый зачёт своей делегации по итогам онлайн голосования за региональную концертную программу. В сильнейшей конкуренции зрителей, которые до последней секунды голосования боролись за свои региональные программы — Тюменской области и Республики Татарстан — на финише с перевесом всего в несколько голосов вперёд вырвались хозяева фестиваля.