Реконструкция улицы Запольной выполнена на 75%

Выездное совещание по вопросам дорожного строительства провел глава администрации города Александр Моор. Он обсудил рабочие моменты с подрядчиком, который выполняет строительство развязки на улице Запольной, компанией «Мостострой — 11».
Проект реконструкции сложный: специалисты должны были учитывать стесненность улицы, непростой рельеф местности, наличие стационарных гаражей и домов — памятников истории и архитектуры на Первомайской. Все технические решения найдены командой профессионалов и работы идут по плану.
Финансирование работ ведется из средств областного бюджета. Повышенное внимание к срокам проведения и качеству стройки уделяет губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Развязку на ул. Запольной глава региона назвал одним из ключевых объектов, так как он обеспечит параллельное движение улицам Республики и Ленина и разгрузит центр областной столицы.
Общая протяженность реконструируемого участка превысит 800 м, на дорожном полотне будут организованы шесть съездов и шесть полос движения, ширина каждой 3,75 м. Строительная длина составит более 854 метров, сообщает пресс-служба администрации города.
В 2016 году новый облик обретут еще несколько магистралей города. Завершено проектирование расширения улиц Полевой, Чернышевского от перекрестка с Камышинской до Перекопской, запланированы работы на улицах Камышинской и Гранитной, заасфальтируют ряд дорог в жилых районах Казарово и Березняковский. Напомним, что планы дорожного строительства в Тюмени до 2018 года согласованы с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым и находятся на его контроле.
«Программы дорожного строительства и благоустройства города финансируются и реализуются в первую очередь — все понимают, что это важно для жителей. Тюмень активно развивается и дорожная инфраструктура должна этому соответствовать. Такого же мнения придерживается губернатор, он контролирует комплекс дорожных работ, учитывает и поддерживает наши предложения», — подчеркнул Александр Моор.