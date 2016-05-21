Реконструкция улицы Запольной выполнена на 75%

В 2016 году новый облик обретут еще несколько магистралей города. Завершено проектирование расширения улиц Полевой, Чернышевского от перекрестка с Камышинской до Перекопской, запланированы работы на улицах Камышинской и Гранитной, заасфальтируют ряд дорог в жилых районах Казарово и Березняковский. Напомним, что планы дорожного строительства в Тюмени до 2018 года согласованы с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым и находятся на его контроле.