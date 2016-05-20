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Женщина-браконьер сама поймала и разделала косулю

20 мая 2016, 09:03
В Тюменской области будут судить женщину-браконьера, которая сама поймала в петлю и разделала косулю. 39-летняя жительница деревни Шешуки Наталья Ильенкова обвиняется по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба).

Согласно действующему законодательству отлов косуль с использованием петель запрещен. Как следует из материалов уголовного дела, утром 24 марта текущего года Ильенкова в лесу, расположенном в 1,3 км от своей деревни, в запрещенные для охоты сроки установила на тропе петлю из металлического троса длиной 2,3 метра для добычи животного.

«Спустя некоторое время браконьерка вернулась проверить петлю, в которую, как оказалось, попалась самка косули. Обладая навыками разделки туш телят, она без труда с помощью ножа разделала тушу косули, после чего спрятала под деревом в снегу, чтобы вернуться за ней позднее», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По дороге женщине повстречались инспекторы управления по охране, контролю и регулированию животного мира и среды их обитания, которые поначалу не обратили на нее внимание. Продолжив движение по тропе, инспекторы заметили на снегу бурые пятна. Раскопав снег, они нашли мясо, шкуру и голову животного. Тогда они решили догнать женщину и поговорить с ней. Во время общения инспекторы увидели следы крови на руках у Ильенковой, которая созналась в браконьерстве и выдала нож, которым разделывала косулю.

В результате действий браконьерки природе был нанесен ущерб в размере 100 тысяч рублей.

Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в мировой суд для рассмотрения по существу.

#Новости#Тюменская область#Браконьеры#Таня#Происшествия
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