Женщина-браконьер сама поймала и разделала косулю

Согласно действующему законодательству отлов косуль с использованием петель запрещен. Как следует из материалов уголовного дела, утром 24 марта текущего года Ильенкова в лесу, расположенном в 1,3 км от своей деревни, в запрещенные для охоты сроки установила на тропе петлю из металлического троса длиной 2,3 метра для добычи животного.
«Спустя некоторое время браконьерка вернулась проверить петлю, в которую, как оказалось, попалась самка косули. Обладая навыками разделки туш телят, она без труда с помощью ножа разделала тушу косули, после чего спрятала под деревом в снегу, чтобы вернуться за ней позднее», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
По дороге женщине повстречались инспекторы управления по охране, контролю и регулированию животного мира и среды их обитания, которые поначалу не обратили на нее внимание. Продолжив движение по тропе, инспекторы заметили на снегу бурые пятна. Раскопав снег, они нашли мясо, шкуру и голову животного. Тогда они решили догнать женщину и поговорить с ней. Во время общения инспекторы увидели следы крови на руках у Ильенковой, которая созналась в браконьерстве и выдала нож, которым разделывала косулю.
В результате действий браконьерки природе был нанесен ущерб в размере 100 тысяч рублей.
Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в мировой суд для рассмотрения по существу.