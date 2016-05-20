Женщина-браконьер сама поймала и разделала косулю

По дороге женщине повстречались инспекторы управления по охране, контролю и регулированию животного мира и среды их обитания, которые поначалу не обратили на нее внимание. Продолжив движение по тропе, инспекторы заметили на снегу бурые пятна. Раскопав снег, они нашли мясо, шкуру и голову животного. Тогда они решили догнать женщину и поговорить с ней. Во время общения инспекторы увидели следы крови на руках у Ильенковой, которая созналась в браконьерстве и выдала нож, которым разделывала косулю.