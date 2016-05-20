За тюменскими лесами присматривают с воздуха

Для работы привлекается воздушное судно «Орион СК-12». Конструкторские особенности «Ориона» позволяют длительно эксплуатировать его в отрыве от основной базы, летчики-наблюдатели находятся в небе до четырех часов. Это позволяет повысить оперативность обнаружения пожаров. С помощью авиапатрулирования было обнаружено уже 10 лесных пожаров. В небо воздушные суда поднимаются в зависимости от погодных условий. С начала пожароопасного сезона в Тюмени авиация привлекалась 15 раз, 11 в Ишиме — 11, 4 раза в Увате и 2 в Тобольске. Общий налет составил уже более 120 часов.