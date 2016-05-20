За тюменскими лесами присматривают с воздуха

Для работы привлекается воздушное судно «Орион СК-12». Конструкторские особенности «Ориона» позволяют длительно эксплуатировать его в отрыве от основной базы, летчики-наблюдатели находятся в небе до четырех часов. Это позволяет повысить оперативность обнаружения пожаров. С помощью авиапатрулирования было обнаружено уже 10 лесных пожаров. В небо воздушные суда поднимаются в зависимости от погодных условий. С начала пожароопасного сезона в Тюмени авиация привлекалась 15 раз, 11 в Ишиме — 11, 4 раза в Увате и 2 в Тобольске. Общий налет составил уже более 120 часов.
В пожароопасный сезон 2016 года в Тюменской области может быть привлечено пять видов авиационной техники. Помимо «Ориона СК-12», это воздушные суда Л-42 М и ЯК-18Т, а также вертолеты МИ-8 и МИ-2. В готовности находятся и десантники-пожарные ГБУ ТО «Тюменская авиабаза». Их помощь необходима при тушении пожаров в труднодоступных местностях, где к месту пожара можно добраться, лишь спустившись с вертолета.
Напомним, в тюменских лесах уже регистрируют пожары. 18 мая в области было обнаружено 30 лесных и 56 ландшафтных пожаров. Все они были обнаружены и потушены в первые сутки возгорания. Все 30 лесных пожаров возникли в доступных местах, и во всех случаях причиной стал человеческий фактор. Департамент лесного комплекса еще раз напоминает жителям области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и запрете на посещение лесов в особый пожароопасный период.