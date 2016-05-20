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За тюменскими лесами присматривают с воздуха

20 мая 2016, 11:49
В Тюменской области с наступлением пожароопасного сезона идет ежедневное авиапатрулирование лесов. С воздуха за обстановкой следят в Тюменском, Ишимском и Тобольском районах.

Для работы привлекается воздушное судно «Орион СК-12». Конструкторские особенности «Ориона» позволяют длительно эксплуатировать его в отрыве от основной базы, летчики-наблюдатели находятся в небе до четырех часов. Это позволяет повысить оперативность обнаружения пожаров. С помощью авиапатрулирования было обнаружено уже 10 лесных пожаров. В небо воздушные суда поднимаются в зависимости от погодных условий. С начала пожароопасного сезона в Тюмени авиация привлекалась 15 раз, 11 в Ишиме — 11, 4 раза в Увате и 2 в Тобольске. Общий налет составил уже более 120 часов.

В пожароопасный сезон 2016 года в Тюменской области может быть привлечено пять видов авиационной техники. Помимо «Ориона СК-12», это воздушные суда Л-42 М и ЯК-18Т, а также вертолеты МИ-8 и МИ-2. В готовности находятся и десантники-пожарные ГБУ ТО «Тюменская авиабаза». Их помощь необходима при тушении пожаров в труднодоступных местностях, где к месту пожара можно добраться, лишь спустившись с вертолета.

Напомним, в тюменских лесах уже регистрируют пожары. 18 мая в области было обнаружено 30 лесных и 56 ландшафтных пожаров. Все они были обнаружены и потушены в первые сутки возгорания. Все 30 лесных пожаров возникли в доступных местах, и во всех случаях причиной стал человеческий фактор. Департамент лесного комплекса еще раз напоминает жителям области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и запрете на посещение лесов в особый пожароопасный период.

#Новости#Лесные пожары#Коля#Общество
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