Выиграй билеты на премьеру «Варкрафт»

Запатентованная технология RealD для кинотеатров использует круговую поляризацию света, что позволяет сохранять стереоэффект и избегать двоения изображения при небольших боковых наклонах головы. Проектор переключает изображения для каждого глаза со скоростью 144 кадра в секунду, поочередно поляризуя каждый кадр: по часовой стрелке для правой линзы и против часовой стрелки для левой линзы. А специальные 3D очки RealD фильтруют кадры таким образом, что каждый глаз видит только то, что он должен видеть, при этом создается ощущение глубины.