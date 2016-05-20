Выиграй билеты на премьеру «Варкрафт»

Веками магия и неприступные стены защищали людей от любых напастей. Но древнее зло, побежденное и забытое тысячелетия назад, пробудилось. В самом сердце королевства открылся темный портал, и раса невиданных существ наводнила земли Азерота. Так начались события, призванные навсегда изменить судьбу этого мира. Работа над фильмом продолжалась в течение 3,5 лет, из которых последние 2 года ушли на создание идеальной компьютерной графики, которой достойны самые требовательные зрители.
В фильме использованы самые современные графические технологии и яркие спецэффекты, поэтому для показов были выбраны залы, оснащенные инновационной проекционной 3D системой — RealD 3D. Именно она сможет передать сложную графику в лучшем качестве из возможных.
Запатентованная технология RealD для кинотеатров использует круговую поляризацию света, что позволяет сохранять стереоэффект и избегать двоения изображения при небольших боковых наклонах головы. Проектор переключает изображения для каждого глаза со скоростью 144 кадра в секунду, поочередно поляризуя каждый кадр: по часовой стрелке для правой линзы и против часовой стрелки для левой линзы. А специальные 3D очки RealD фильтруют кадры таким образом, что каждый глаз видит только то, что он должен видеть, при этом создается ощущение глубины.
Конкурс
Чтобы принять участие в розыгрыше билетов, вам нужно ответить на следующие вопросы:
1. Какая MMOPRG лежит в основе фильма «Варкрафт»?
2. Какие 2 расы из оригинальной игры будут представлены в фильме «Варкрафт» судя по трейлеру?
3. Кто стал режиссером фильма «Варкрафт»?
4. Кто отвечал за финальный монтаж картины?
Ответы принимаются на почту [email protected] с пометкой «Варкрафт» до 12 утра 21 мая. В письме укажите имя и фамилию, ник на сайте, номер телефона. Победители будут выбраны случайным образом среди авторов правильных ответов.