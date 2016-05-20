В Тюмени задержали нетрезвого водителя маршрутки

65-летний мужчина, управлявший маршруткой, пояснил, что накануне выпил пива, а теперь направляется в первый за день рейс. Пассажиров в салоне микроавтобуса не было. Проверка на алкотестере показала, что в литре выдыхаемого водителем воздухе содержится 0,27 миллиграмм спирта. Оспаривать результаты освидетельствования задержанный не стал.