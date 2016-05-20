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В Тюмени задержали нетрезвого водителя маршрутки

20 мая 2016, 12:47
Сотрудники ГИБДД в ходе профилактического мероприятия задержали нетрезвого водителя, управлявшего маршрутным такси.

Как рассказали полицейские, сегодня, 20 мая, около 6 часов утра на проезде Воронинские горки инспекторы ДПС остановили ГАЗель с табличкой 50-го маршрута. При проверке документов патрульные обратили внимание на запах алкоголя, исходивший от водителя.

65-летний мужчина, управлявший маршруткой, пояснил, что накануне выпил пива, а теперь направляется в первый за день рейс. Пассажиров в салоне микроавтобуса не было. Проверка на алкотестере показала, что в литре выдыхаемого водителем воздухе содержится 0,27 миллиграмм спирта. Оспаривать результаты освидетельствования задержанный не стал.

По информации ГИБДД, стаж водителя за рулем — 43 года. В минувшем году он шесть раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе за выезд на полосу встречного движения.

Всего в ходе рейда сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД проверили более 80 водителей маршрутных такси.

#Новости#Нетрезвые водители#Маршрутное такси#Транспорт#Евгений#Общество
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