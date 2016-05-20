В Тюмени задержали нетрезвого водителя маршрутки

Как рассказали полицейские, сегодня, 20 мая, около 6 часов утра на проезде Воронинские горки инспекторы ДПС остановили ГАЗель с табличкой 50-го маршрута. При проверке документов патрульные обратили внимание на запах алкоголя, исходивший от водителя.
65-летний мужчина, управлявший маршруткой, пояснил, что накануне выпил пива, а теперь направляется в первый за день рейс. Пассажиров в салоне микроавтобуса не было. Проверка на алкотестере показала, что в литре выдыхаемого водителем воздухе содержится 0,27 миллиграмм спирта. Оспаривать результаты освидетельствования задержанный не стал.
По информации ГИБДД, стаж водителя за рулем — 43 года. В минувшем году он шесть раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе за выезд на полосу встречного движения.
Всего в ходе рейда сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД проверили более 80 водителей маршрутных такси.