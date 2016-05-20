В Тюмени для купания открыты три пляжа

Для комфортного отдыха тюменцев в городе функционируют три зоны отдыха, пригодные для купания, организованные в соответствии с предъявляемыми требованиями: Верхнее Кривое озеро (район Верхнего бора), Липовое озеро (6-й км Велижанского тракта), пруд Лесной (лесной массив ТЭЦ-2).