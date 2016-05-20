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В Тюмени для купания открыты три пляжа

20 мая 2016, 17:29
Купальный сезон в Тюмени официально открылся сегодня, 20 мая. Соответствующее постановление подписано в администрации города. Сезон продлится до 19 августа.
Сюжет
Тюмень

Для комфортного отдыха тюменцев в городе функционируют три зоны отдыха, пригодные для купания, организованные в соответствии с предъявляемыми требованиями: Верхнее Кривое озеро (район Верхнего бора), Липовое озеро (6-й км Велижанского тракта), пруд Лесной (лесной массив ТЭЦ-2).

Остальные городские водные объекты запрещены для купания по причине несоответствия требованиям безопасности жизни людей на воде (отсутствие спасательных постов, пляжной зоны). На данных водных объектах установлены информационные знаки «Купание запрещено!».

Использование таких водных объектов опасно для жизни и здоровья, напоминает управление по экологии департамента городского хозяйства администрации Тюмени.

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