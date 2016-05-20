Тюменский фотограф попал в шорт-лист престижного фотоконкурса

Серия тюменского фотографа представлена в номинации «Моя страна» — это репортаж с Севера, из поселения коренных малочисленных народов Севера, которые пасут оленей и ведут традиционное хозяйство.
Жюри 2016 года, в состав которого вошли лидеры мирового и российского фото и арт-сообществ, возглавил эксперт и заместитель директора фотослужбы агентства Ассошиэйтед Пресс (Associated Press) (США) Денис Пэкуин (Denis Paquin). Жюри рассматривало работы молодых фотографов в пяти номинациях: «Главные новости», «Краски мира», «Спорт», «Моя страна» и «Портрет. Герой нашего времени».
Обладатели призовых мест станут известны 4 августа 2016 года. По традиции до конца 2016 года работы победителей будут экспонироваться в России и за рубежом, сообщает пресс-служба МИА «Россия сегодня».
Напомним, тюменские фотографы уже отличались на конкурсе Андрея Стенина. В 2015 году Алина Иноземцева заняла третье место с серией, посвященной мальчику-аутисту «Аут. Вова».
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Конкурс — единственная в России площадка, на которой международное фотосообщество открывает новые имена в фотожурналистике, поддерживает и развивает ее высокие стандарты, формирует критерии качества документальной фотографии в России и мире.
Международная география конкурса охватывает все 5 континентов, включая страны Европы, Северной и Южной Америки, Африки, Ближнего Востока, Индии, Австралии и Юго-Восточной Азии. География его российских участников представлена всей страной — от Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока и Ялты. Торжественная церемония награждения и выставка работ победителей конкурса состоится в августе в Москве.