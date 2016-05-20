Тюменский «человек-паук» прыгнул с крана в Москва-сити

Сергей рассказывает, что был в Москве около года назад, но за время того отпуска снял столько материала, что его хватило на год. «Я летал в Москву, чтобы снять видео, которое переплюнет все три части „My conquest“ разом, при этом, желательно, нужно было не „допрыгаться“. Теперь, когда я закончил монтаж, я понял — удалось», — признается «человек-паук».