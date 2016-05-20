Тюменский «человек-паук» прыгнул с крана в Москва-сити

Известный тюменский экстремал Сергей Девляшов, которого называют «человеком-пауком», прогулялся по башенному крану в Москва-сити на высоте 170 метров.
Билдер Сергей Девляшов покорил одно из зданий строящегося делового района в столице Москва-сити, известного своими небоскребами. Он прыгнул с головокружительной высоты башенного крана без страховки всего лишь держась за резинку. Комментарии к видео неоднозначные: кто-то считает тюменца сумасшедшим, кто-то — восхищается его смелостью, силой и ловкостью. Однако экстремал всегда предупреждает, что повторять его трюки опасно, особенно людям без психологической и физической подготовки.
Сергей рассказывает, что был в Москве около года назад, но за время того отпуска снял столько материала, что его хватило на год. «Я летал в Москву, чтобы снять видео, которое переплюнет все три части „My conquest“ разом, при этом, желательно, нужно было не „допрыгаться“. Теперь, когда я закончил монтаж, я понял — удалось», — признается «человек-паук».
О невероятном экстремале Тюмень узнала в 2011 году, когда он без страховки по тросу взобрался на мост Влюбленных и покорил другие городские здания. В интервью NashGorod.ru он тогда рассказал, что много лет профессионально занимался скалолазанием, но после профессиональной травмы переключился на паркур и другие экстремальные занятия. То, чем занимается Сергей, называется билдеринг — восхождение на внешнюю сторону зданий и другие городские конструкции.
Следить за сумасшедшими, с точки зрения обывателя, поступками Сергея можно в его Инстаграм — https://www.instagram.com/spiderman_tmn/