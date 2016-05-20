ТОП-3: скандальная «вписка», клубника из Крыма и девушка без сознания

Резонанс вызвала история о появившихся в сети фотографиях с молодежной вечеринки в Тюмени. На снимках — подростки, а среди них — обнаженные парень и девушка, которые занимаются сексом. Пользователи соцсетей утверждали, что девушке нет 18 лет. Однако позднее выяснилось, что и она, и молодой человек — совершеннолетние, и в половую связь они вступили по обоюдному согласию. Тем не менее, следователи возбудили уголовное дело по материалам СМИ, чтобы лучше разобраться в ситуации. История не обошла стороной и главу администрации города — следователи внесли представление в его адрес, поскольку среди тех, кто фотографировался на фоне обнаженной пары, был сын сотрудницы одного из департаментов. Первая из новостей о скандальной вечеринке набрала более 10 тысяч просмотров.
На улицах Тюмени начали продавать клубнику и черешню. У многих горожан возникает вопрос, откуда же их привозят? Как утверждают уличные торговцы, клубника приехал в Тюмень из Краснодара и Крыма. Чтобы полакомиться ягодой, нужно выложить 150 рублей за полулитровый стакан. Черешня попала на тюменские стихийные рынки из соседних республик. Самая дорогая — азербайджанская — 500 рублей за килограмм. Чуть подешевле черешня, привезенная из Узбекистана — от 370- 400 рублей. Новость о том, откуда родом появившаяся у торговцев гигантская клубника набрала более 3,5 тысяч просмотров, а в комментариях пользователи Nashgorod.ru рассуждают, безопасно ли ее есть.
Почти столько же просмотров у новости о человеческом неравнодушии. Случайный прохожий увидел девушку, лежащую на улице без сознания, не нащупал у нее пульса и вызвал полицию. На место подъехали и врачи скорой помощи. К счастью, девушка оказалась жива, ее госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.
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