ТОП-3: скандальная «вписка», клубника из Крыма и девушка без сознания

Резонанс вызвала история о появившихся в сети фотографиях с молодежной вечеринки в Тюмени. На снимках — подростки, а среди них — обнаженные парень и девушка, которые занимаются сексом. Пользователи соцсетей утверждали, что девушке нет 18 лет. Однако позднее выяснилось, что и она, и молодой человек — совершеннолетние, и в половую связь они вступили по обоюдному согласию. Тем не менее, следователи возбудили уголовное дело по материалам СМИ, чтобы лучше разобраться в ситуации. История не обошла стороной и главу администрации города — следователи внесли представление в его адрес, поскольку среди тех, кто фотографировался на фоне обнаженной пары, был сын сотрудницы одного из департаментов. Первая из новостей о скандальной вечеринке набрала более 10 тысяч просмотров.