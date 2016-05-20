«Смотрящего» задержали с наркотиками и обрезом

«В рамках работы по нейтрализации негативного влияния лидеров уголовно-преступной среды на криминогенную обстановку в регионе оперуполномоченные Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области проверяли информацию о 40-летнем тюменце, который может быть причастен к незаконному обороту оружия. Согласно оперативным данным, мужчина является, говоря на криминальном сленге, „смотрящим“, ранее он неоднократно судим за совершение разбойных нападений с применением оружия», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Накануне сыщики совместно со спецбатальоном ДПС ГИБДД провели операцию. На улице Елизарова они остановили автомобиль марки Mercedes под управлением данного гражданина. При нем был обнаружен сверток с синтетическим наркотиком массой 0,25 граммов. При досмотре машины полицейские нашли боевой обрез. Данные факты процессуально задокументированы, сам задержанный признал незаконное хранение запрещенных веществ и предметов.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 и ч.1 ст. 228 УК РФ. По ходатайству следствия мужчина заключен под стражу.