«Смотрящего» задержали с наркотиками и обрезом

«В рамках работы по нейтрализации негативного влияния лидеров уголовно-преступной среды на криминогенную обстановку в регионе оперуполномоченные Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области проверяли информацию о 40-летнем тюменце, который может быть причастен к незаконному обороту оружия. Согласно оперативным данным, мужчина является, говоря на криминальном сленге, „смотрящим“, ранее он неоднократно судим за совершение разбойных нападений с применением оружия», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.