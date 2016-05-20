Скандальная «расчётка» медсестры оказалась фейком?

Мнения горожан в обсуждении разделились. Многих тюменцев задел тот факт, что автор сообщения оправдывает неудовлетворительное качество работы низким доходом. «Зарплата не должна влиять на отношение к обязанностям. Взялся за работу — изволь выполнять ее качественно», — высказался тюменец Роман (сообщение отредактировано). «Они людей лечат! К этому нельзя относиться с халтурой, от них жизнь зависит. Пусть пожарные теперь тушат пожар на половину?», — согласился с Романом другой пользователь.