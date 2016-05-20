Скандальная «расчётка» медсестры оказалась фейком?

Расчетный листок медсестры с зарплатой 8500 рублей, опубликованный накануне в соцсетях, предположительно оказался фейком. Скандальную фотографию, размещенную накануне в одном их городских сообществ прокомментировали в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Изображение расчетного листка за апрель 2016 года разместил в группе «ЧС Тюмень» анонимный пользователь. «И все жалуются на медперсонал больниц на плохое отношение и на отсутствие медработников! А кто будет работать за такую зарплату?!», — написал неизвестный автор.
Сообщение вызвало бурную дискуссию. За три дня пользователи более 200 раз высказались в комментариях, а также поставили больше сотни «лайков».
Мнения горожан в обсуждении разделились. Многих тюменцев задел тот факт, что автор сообщения оправдывает неудовлетворительное качество работы низким доходом. «Зарплата не должна влиять на отношение к обязанностям. Взялся за работу — изволь выполнять ее качественно», — высказался тюменец Роман (сообщение отредактировано). «Они людей лечат! К этому нельзя относиться с халтурой, от них жизнь зависит. Пусть пожарные теперь тушат пожар на половину?», — согласился с Романом другой пользователь.
Часть комментаторов прямо советовала автору менять род занятий. «Никто насильно не держит, не утраивает работа-меняйте. Если не хочешь уходить по какой либо причине — делай свою работу качественно», — написал Дмитрий П. В ответ некоторые горожане оппонировали: «Если все уйдут, кто будет лечить?».
С просьбой прокомментировать ситуацию журналисты NashGorod.ru обратились в департамент здравоохранения Тюменской области. Специалисты ведомства подтвердили выводы Маргариты. «В данном расчетном листе видно, что сотрудник в апреле 2016 года отработал 67,8 часов, при норме 163,8 часов, т. е. отработал неполную норму рабочего времени. Установить размер среднемесячной заработной платы при отработке полной нормы рабочего времени, выполнении должностной нагрузки в полном объеме из данных, представленных в расчетном листе, не представляется возможным», — сообщили в пресс-службе.
Не исключено, что размещенная в соцсетях «расчетка» является обычной провокацией. «Возникают сомнения в привязке данного расчетного листа к одному из медицинских учреждений Тюменской области, и даже в его подлинности», — уточнили представители департамента.