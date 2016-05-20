Мизулина предложила запретить ямочный ремонт

Такое заявление сенатор сделала в ходе рабочего визита в Омск, во время которого проинспектировала состояние нескольких отремонтированных дорог. Обещание лично проконтролировать ход ремонтных работ сенатор дала сразу же после апрельской прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Я побывала на улице Конева, где был произведен ямочный ремонт. То, что сейчас собой представляет эта омская улица — наглядная демонстрация того, что ямочный ремонт остается устаревшим, совершенно неэффективным и некачественным способом латать дороги. С этим нужно заканчивать! Полагаю, ямочный ремонт нужно запретить на законодательном уровне. Это — деньги, выброшенные в трубу. Единственные выигравшие в этой ситуации — чиновники, для которых ямочный ремонт дорог остается громадным искушением: быстро заделал яму и отчитался», — рассказала Елена Мизулина журналистам.
Политик также предложила принять специальный закон, по которому ямочный ремонт в России будет запрещен. Единственное исключение Мизулина предлагает сделать для «ям 10 на 10 см». О том, ляжет ли предложение сенатора в основу нового законопроекта, не сообщается.