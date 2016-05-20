Мизулина предложила запретить ямочный ремонт

«Я побывала на улице Конева, где был произведен ямочный ремонт. То, что сейчас собой представляет эта омская улица — наглядная демонстрация того, что ямочный ремонт остается устаревшим, совершенно неэффективным и некачественным способом латать дороги. С этим нужно заканчивать! Полагаю, ямочный ремонт нужно запретить на законодательном уровне. Это — деньги, выброшенные в трубу. Единственные выигравшие в этой ситуации — чиновники, для которых ямочный ремонт дорог остается громадным искушением: быстро заделал яму и отчитался», — рассказала Елена Мизулина журналистам.