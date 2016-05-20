Дождались лета: в выходные будет жарко

Тюменцы дождались: после серии холодных выходных в нашем городе наконец-то будет жаркий уикенд. Ясное небо, солнце и не менее +26 градусов в дневные часы — время наслаждаться тюменским маем с его цветущими деревьями и интересными городскими мероприятиями.
Сейчас в нашем городе +24 градуса, западный ветер дует со скоростью 3 м/с. Достаточно солнечно, осадков не ожидается. Вечером ветер сменит направление на южное, и станет на несколько градусов прохладнее. В ночь на субботу ожидается +14. Уже днем потеплеет до +25 градусов, а самые оптимистичные виртуальные синоптики обещают +27. Легкий ветерок и ласковое майское солнце дополнят погодную картину дня. Вечер также будет теплым и пройдет без осадков, так что тюменцы смогут без помех посетить мероприятия «Музейной ночи» или устроить пикник на природе.
В воскресенье тепло будет с самого утра — +19 градусов, а к полудню потеплеет до +26±28. Дождя синоптики не прогнозируют. Кстати, самые смелые в выходные вполне могут открыть купальный сезон. Он стартовал в нашем городе накануне. Искупаться можно на трех пляжах, которые прошли все необходимые проверки.
Начало следующей недели также будет не по-весеннему жарким — в понедельник, вторник и в среду в дневные часы ожидается +27 градусов. Правда, 23 мая не исключена вероятность дождя.