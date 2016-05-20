Дождались лета: в выходные будет жарко

Сейчас в нашем городе +24 градуса, западный ветер дует со скоростью 3 м/с. Достаточно солнечно, осадков не ожидается. Вечером ветер сменит направление на южное, и станет на несколько градусов прохладнее. В ночь на субботу ожидается +14. Уже днем потеплеет до +25 градусов, а самые оптимистичные виртуальные синоптики обещают +27. Легкий ветерок и ласковое майское солнце дополнят погодную картину дня. Вечер также будет теплым и пройдет без осадков, так что тюменцы смогут без помех посетить мероприятия «Музейной ночи» или устроить пикник на природе.