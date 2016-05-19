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В Тюмени наградили лучших родителей

19 мая 2016, 15:46
Сегодня, 19 мая, в честь недавно прошедшего Дня семьи, 14 многодетных матерей в торжественной обстановке награждены медалью «Материнская слава», 16 многодетных отцов — медалью «Отцовская доблесть». Постановление о вручении лучшим родителям Тюменской области региональных наград подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
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Тюмень

Семьи поздравила директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских: «Крепкая семья — это основа общества, опора и защита для каждого человека, для всего государства. Стабильность развития нашего региона во многом зависят от количества крепких, благополучных и здоровых семей. Наши семьи отличаются крепкими связями между поколениями, а бабушки и дедушки передают внукам свой жизненный опыт и мудрость».

Поздравляя жителей области с Международным днем семьи, губернатор также подчеркнул особую роль семьи в жизни каждого человека: «Радует, что в нашем регионе растет количество семей. Значит, тюменцы с оптимизмом смотрят в будущее и уверено строят свое счастье. Пропаганда семейных ценностей, создание условий для их укрепления и развития — это несомненный приоритет и для государства и для общества. Настоящая семья — это уважение и почитание старших, это любовь, гармония и искренность в отношениях».

Сегодня в Тюменской области более 500 тысяч семей, в них воспитывается свыше 300 тысяч ребятишек.

#Новости#Семья#Тюмень#Награды#Коля#Общество
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