В Тюмени наградили лучших родителей

Семьи поздравила директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских: «Крепкая семья — это основа общества, опора и защита для каждого человека, для всего государства. Стабильность развития нашего региона во многом зависят от количества крепких, благополучных и здоровых семей. Наши семьи отличаются крепкими связями между поколениями, а бабушки и дедушки передают внукам свой жизненный опыт и мудрость».
Поздравляя жителей области с Международным днем семьи, губернатор также подчеркнул особую роль семьи в жизни каждого человека: «Радует, что в нашем регионе растет количество семей. Значит, тюменцы с оптимизмом смотрят в будущее и уверено строят свое счастье. Пропаганда семейных ценностей, создание условий для их укрепления и развития — это несомненный приоритет и для государства и для общества. Настоящая семья — это уважение и почитание старших, это любовь, гармония и искренность в отношениях».
Сегодня в Тюменской области более 500 тысяч семей, в них воспитывается свыше 300 тысяч ребятишек.