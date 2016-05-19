В Тюмени наградили лучших родителей

Поздравляя жителей области с Международным днем семьи, губернатор также подчеркнул особую роль семьи в жизни каждого человека: «Радует, что в нашем регионе растет количество семей. Значит, тюменцы с оптимизмом смотрят в будущее и уверено строят свое счастье. Пропаганда семейных ценностей, создание условий для их укрепления и развития — это несомненный приоритет и для государства и для общества. Настоящая семья — это уважение и почитание старших, это любовь, гармония и искренность в отношениях».