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Тюменская фирма задолжала работникам 2 миллиона рублей

19 мая 2016, 16:03
В Тюмени возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты в сумме более 2 миллионов рублей. Информация о нарушении права на своевременную оплату труда в ООО «Сибирский бетон» поступила в прокуратуру Ленинского округа.
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Тюмень

В ходе проверки эта информация подтвердилась. Было установлено, что с октября 2015 по март 2016 года более 80 работникам заработная плата выплачивалась не в полном объеме. Сумма задолженности составила более 2 миллионов рублей.

Прокуратура передала материалы проверки в следственный комитет по Тюменской области, где по результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по статье 145.1 УК РФ. Восстановление прав работников предприятия и выплата им долгов по зарплате находится на контроле прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 120 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности на срок до одного года, а также лишение свободы.

#Новости#Прокуратура#Долги по зарплате#Тюмень#Коля#Общество
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