Тюменская фирма задолжала работникам 2 миллиона рублей

В ходе проверки эта информация подтвердилась. Было установлено, что с октября 2015 по март 2016 года более 80 работникам заработная плата выплачивалась не в полном объеме. Сумма задолженности составила более 2 миллионов рублей.
Прокуратура передала материалы проверки в следственный комитет по Тюменской области, где по результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по статье 145.1 УК РФ. Восстановление прав работников предприятия и выплата им долгов по зарплате находится на контроле прокуратуры.
Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 120 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности на срок до одного года, а также лишение свободы.