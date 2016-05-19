Сборная России обыграла немцев и вышла в полуфинал ЧМ-2016

Встреча в рамках мирового первенства прошла в Москве 19 мая. Счет на пятой минуте встречи открыл Патрик Раймер, однако по ходу матча россияне сумели сперва отыграться, а затем и выйти вперед. Как сообщают федеральные СМИ, заброшенные шайбы на счету Евгения Дадонова, Вадима Шипачев (он отличился дважды) и Александра Овечкина.