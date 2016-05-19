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Сборная России обыграла немцев и вышла в полуфинал ЧМ-2016

20 мая 2016, 00:40
Сборная России со счетом 4:1 обыграла соперников из Германии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.

Встреча в рамках мирового первенства прошла в Москве 19 мая. Счет на пятой минуте встречи открыл Патрик Раймер, однако по ходу матча россияне сумели сперва отыграться, а затем и выйти вперед. Как сообщают федеральные СМИ, заброшенные шайбы на счету Евгения Дадонова, Вадима Шипачев (он отличился дважды) и Александра Овечкина.

Таким образом, сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет с командой Финляндии, победившей датчан. Встреча пройдет 21 мая. В другом полуфинале сыграют команды США и Канады.

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