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Причиной 30 лесных пожаров стал человеческий фактор

19 мая 2016, 15:06
В тюменских лесах регистрируют пожары. На утро 18 мая в области было обнаружено 30 лесных и 56 ландшафтных пожаров. Все они были обнаружены и потушены в первые сутки возгорания.

В тушении участвовали почти 250 человек, привлекалось более 40 единиц техники. В 2014 году на эту дату в области было обнаружено уже более 200 лесных пожаров, а в 2015 году — свыше 50. Таким образом, в этом году Тюменская область показывает стабильную обстановку.

Однако лесники еще раз отмечают: чтобы защитить лес (а в Тюменской области это 11 млн га), этого может быть недостаточно. В сложившихся погодных условиях без широкой общественной поддержки решить данную задачу невозможно. Причиной возникших на территории области 30 лесных пожаров стал человеческий фактор. При отсутствии ответственности у населения установившаяся жаркая погода независимо от всех усилий лесников может привести к возникновению все новых пожаров и как следствие — к увеличению поврежденных лесов, которые уже не будут радовать население зеленью и своими природными дарами.

Внимание тюменцев еще раз обращают на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности и действующем в области запрете на посещение лесов. Кроме того, со всеми мерами предосторожности нужно находиться и на любых прилегающих к лесу территориях. Из 30 возникших пожаров четыре перешли в леса с земель иных категорий.

Напомним, в Тюменской области введен особый противопожарный режим. Сейчас жителям региона запрещено посещать леса, за исключением зон отдыха. В Тюмени 22 таких места. Они расположены в городских лесах, а также лесопарке «Гилевская роща».

В случае обнаружения пожара в лесу надо позвонить с мобильного 112. Также в этом году заработал короткий бесплатный номер для сообщений о лесных пожарах. По номеру 3434, добавив к сообщению пароль «лес», можно сообщить о пожарах и нарушениях закона в лесу.

#Новости#Лесные пожары#Коля#Общество
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