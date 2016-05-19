Причиной 30 лесных пожаров стал человеческий фактор

Однако лесники еще раз отмечают: чтобы защитить лес (а в Тюменской области это 11 млн га), этого может быть недостаточно. В сложившихся погодных условиях без широкой общественной поддержки решить данную задачу невозможно. Причиной возникших на территории области 30 лесных пожаров стал человеческий фактор. При отсутствии ответственности у населения установившаяся жаркая погода независимо от всех усилий лесников может привести к возникновению все новых пожаров и как следствие — к увеличению поврежденных лесов, которые уже не будут радовать население зеленью и своими природными дарами.