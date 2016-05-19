Причиной 30 лесных пожаров стал человеческий фактор

В тушении участвовали почти 250 человек, привлекалось более 40 единиц техники. В 2014 году на эту дату в области было обнаружено уже более 200 лесных пожаров, а в 2015 году — свыше 50. Таким образом, в этом году Тюменская область показывает стабильную обстановку.
Однако лесники еще раз отмечают: чтобы защитить лес (а в Тюменской области это 11 млн га), этого может быть недостаточно. В сложившихся погодных условиях без широкой общественной поддержки решить данную задачу невозможно. Причиной возникших на территории области 30 лесных пожаров стал человеческий фактор. При отсутствии ответственности у населения установившаяся жаркая погода независимо от всех усилий лесников может привести к возникновению все новых пожаров и как следствие — к увеличению поврежденных лесов, которые уже не будут радовать население зеленью и своими природными дарами.
Внимание тюменцев еще раз обращают на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности и действующем в области запрете на посещение лесов. Кроме того, со всеми мерами предосторожности нужно находиться и на любых прилегающих к лесу территориях. Из 30 возникших пожаров четыре перешли в леса с земель иных категорий.
Напомним, в Тюменской области введен особый противопожарный режим. Сейчас жителям региона запрещено посещать леса, за исключением зон отдыха. В Тюмени 22 таких места. Они расположены в городских лесах, а также лесопарке «Гилевская роща».
В случае обнаружения пожара в лесу надо позвонить с мобильного 112. Также в этом году заработал короткий бесплатный номер для сообщений о лесных пожарах. По номеру 3434, добавив к сообщению пароль «лес», можно сообщить о пожарах и нарушениях закона в лесу.