Откуда приехала гигантская клубника, которой торгуют на улицах Тюмени?

А между тем, ни для кого не секрет, что торговля не в специально отведенных местах идет вразрез с законом. Как пояснила корреспонденту интернет-портала Nashgorod.ru заместитель директора департамента потребительского рынка города Тюмени Оксана Речкина, несанкционированная торговля карается предупреждением или штрафом — от 500–1000 рублей для физических лиц и до 2000 — для предпринимателей.