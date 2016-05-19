Откуда приехала гигантская клубника, которой торгуют на улицах Тюмени?

Не одного поля ягоды
Чтобы полакомиться клубникой, нужно выложить 150 рублей за полулитровый стакан. Как утверждают уличные торговцы, привезли ее из солнечного Краснодара и теплого Крыма. Корреспондент интернет-портала Nashgorod.ru не удержалась и взяла на пробу ароматную ягоду. Однако кроме запаха клубника больше ничем не впечатлила. За 150 рублей могла быть и слаще.
Черешня попала на тюменские прилавки из соседних республик. Самая дорогая — азербайджанская — 500 рублей за килограмм. Чуть подешевле черешня, привезенная из Узбекистана — от 370- 400 рублей. Правда, вид у нее не очень презентабельный.
Не в большом количестве, но все же, появились на рынках первые арбузы. По словам торговцев — крымские. Желающим попробовать эту ягоду, нужно будет заплатить 90 рублей за килограмм.
Кроме привезенных фруктов, уличные торговцы довольно бойко предлагают свежие огурцы, томаты, картофель… Цены — довольно демократичные. Ташкентские томаты стоят в среднем 150 рублей за кило, огурцы можно встретить за сотню.
Стихийным рынкам — стихийная уборка
А между тем, ни для кого не секрет, что торговля не в специально отведенных местах идет вразрез с законом. Как пояснила корреспонденту интернет-портала Nashgorod.ru заместитель директора департамента потребительского рынка города Тюмени Оксана Речкина, несанкционированная торговля карается предупреждением или штрафом — от 500–1000 рублей для физических лиц и до 2000 — для предпринимателей.
Война департамента потребительского рынка администрации Тюмени с незаконной уличной торговлей ведется круглый год. В прошлом году было составлено порядка 900 протоколов. Пожалуй, многие помнят, какая борьба развернулась в прошлом году со стихийным рынком у цветного бульвара. К разгону торговцев подключилась полиция и казаки. Следующая крупная точка несанкционированной торговли — напротив ДК «Строитель».