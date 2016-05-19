Новый знакомый оказался грабителем — забрал кошелек и украшения

Как оказалось, женщина отдыхала в одном из кафе города и познакомилась с двумя молодыми людьми. Когда компания вышла из развлекательного заведения, один из новых знакомых, угрожая ножом, похитил у тюменки ювелирные изделия и кошелек, а потом скрылся.