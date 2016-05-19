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Новый знакомый оказался грабителем — забрал кошелек и украшения

19 мая 2016, 14:04
Доверчивую тюменку ограбил молодой человек, с которым она познакомилась в кафе. Он, угрожая ножом, отобрал у женщины кошелек и украшения.
Сюжет
Тюмень

Поздней ночью 15 мая в отдел полиции № 1 областного центра обратилась женщина 1972 года рождения и сообщила, что у нее похитили имущество.

«На место незамедлительно направили следственно-оперативную группу. В результате оперативно-разыскных и следственных действий полицейским удалось установить местонахождение подозреваемого. Сотрудники полиции задержали 24-летнего безработного жителя Тюмени 1992 года рождения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени.

Как оказалось, женщина отдыхала в одном из кафе города и познакомилась с двумя молодыми людьми. Когда компания вышла из развлекательного заведения, один из новых знакомых, угрожая ножом, похитил у тюменки ювелирные изделия и кошелек, а потом скрылся.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве него). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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