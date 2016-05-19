Новый знакомый оказался грабителем — забрал кошелек и украшения

Поздней ночью 15 мая в отдел полиции № 1 областного центра обратилась женщина 1972 года рождения и сообщила, что у нее похитили имущество.
«На место незамедлительно направили следственно-оперативную группу. В результате оперативно-разыскных и следственных действий полицейским удалось установить местонахождение подозреваемого. Сотрудники полиции задержали 24-летнего безработного жителя Тюмени 1992 года рождения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени.
Как оказалось, женщина отдыхала в одном из кафе города и познакомилась с двумя молодыми людьми. Когда компания вышла из развлекательного заведения, один из новых знакомых, угрожая ножом, похитил у тюменки ювелирные изделия и кошелек, а потом скрылся.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве него). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.