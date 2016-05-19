Набережную и парк Затюменский свяжет велодорожка

В 2016 году в областном центре продолжится оборудование велодорожек: продлятся дорожки вокруг парка Гагарина от улицы Мельникайте по улицам Дружбы и Жуковского. Также соединят набережную города с Затюменским лесопарком по улице Ямской. Сейчас проектные работы уже завершены. Кроме того. в планах на следующий год — оборудовать велодорожки по улице Широтной, от Мельникайте до Боровской. Максим Афанасьев отметил, что в Тюмени необходимо развивать велопрокат, как это уже давно работает и стало привычным в европейских городах. Сегодня в нашем городе работает 50 прокатных организаций, предоставляющих велосипеды. В планах администрации активизировать их работу и сделать удобнее и доступнее для тюменцев.