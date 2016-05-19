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Набережную и парк Затюменский свяжет велодорожка

19 мая 2016, 14:53
В Тюмени идет благоустройство велодорожки вокруг парка Гагарина. Также в этом году веломаршрут соединит набережную и парк Затюменский. Об этом накануне, 18 мая, рассказал заместитель главы города Максим Афанасьев.
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Тюмень

Напомним, Тюмень присоединилась к акции «На работу — на велосипеде», которая пройдет по всей стране 20 мая. Главным призом фотоконкурса, который стартует в областном центре в рамках акции, станут велопарковоки. Для участия приглашаются коллективы предприятий, школ города и просто велолюбители. На фото должны быть изображены вы с велосипедами вблизи вашей работы или школы, либо по пути на нее. Один участник — одно фото, которое необходимо загрузить в альбом группы конкурса ВКонтакте, либо в Instagram с хэштегом #JobVeloTMN или #schoolVeloTMN. Авторов самых оригинальных снимков ждут главные призы — установка велопарковок рядом с местами работы и учебы.

В 2016 году в областном центре продолжится оборудование велодорожек: продлятся дорожки вокруг парка Гагарина от улицы Мельникайте по улицам Дружбы и Жуковского. Также соединят набережную города с Затюменским лесопарком по улице Ямской. Сейчас проектные работы уже завершены. Кроме того. в планах на следующий год — оборудовать велодорожки по улице Широтной, от Мельникайте до Боровской. Максим Афанасьев отметил, что в Тюмени необходимо развивать велопрокат, как это уже давно работает и стало привычным в европейских городах. Сегодня в нашем городе работает 50 прокатных организаций, предоставляющих велосипеды. В планах администрации активизировать их работу и сделать удобнее и доступнее для тюменцев.

Кроме того, Максим Афанасьев поделился, что сам иногда добирается до работы на двухколесном транспорте: «У меня прогулочный велосипед, на таком не возникает желания гонять. Такой тип я называю „чопперами“, по аналогии с мотоциклами. На нем просто свободно катишься и не устаешь, а спина прямая. Кстати, я сделал наблюдение, что деловой костюм вполне сочетается с велосипедом».

Депутат городской думы Юрий Баранчук сообщил, что 29 мая Тюмень ждет яркое событие — велопарад. Принять участие в нем смогут все желающие горожане.

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