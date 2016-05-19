На iPhone 6s в конкурсе красоты претендуют 150 тюменок

20 мая в 18:00 стартует отборочный тур для самых смелых, ярких, заводных и веселых девушек в торговом центре «Солнечный». В нем примут участие те, кто успел подать заявки, — а это около 150 девушек. Но только 30 финалисток продолжат борьбу за корону и главный приз — iPhone 6s. У девушек будет всего 1 минута, чтоб презентовать себя и свои возможности жюри!
Приходите и болейте за лучших девушек нашего города. А также принимайте участие в конкурсах от ведущего и выигрывайте подарки. Фотосессии, конкурсы, приятные эмоции ждут вас!
До финального шоу дойдет всего лишь 10 участниц — остальные сойдут с дистанции во время конкурсных этапов, которые будут проводиться с 15 мая по 25 июня.
Подробности конкурса можно узнать в группе malloko в контакте — vk.com/malloko и по хэштегу в социальных сетях #солнечнаякоролева72.
Тюменцев ждут 20 мая в 18:00, ТРЦ Солнечный, 2 этаж.