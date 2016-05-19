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На iPhone 6s в конкурсе красоты претендуют 150 тюменок

19 мая 2016, 15:28
В пятницу в ТРЦ «Солнечный» стартует проект «Солнечная королева» — это звание достанется лучшей из лучших!
Сюжет
Тюмень

20 мая в 18:00 стартует отборочный тур для самых смелых, ярких, заводных и веселых девушек в торговом центре «Солнечный». В нем примут участие те, кто успел подать заявки, — а это около 150 девушек. Но только 30 финалисток продолжат борьбу за корону и главный приз — iPhone 6s. У девушек будет всего 1 минута, чтоб презентовать себя и свои возможности жюри!

Приходите и болейте за лучших девушек нашего города. А также принимайте участие в конкурсах от ведущего и выигрывайте подарки. Фотосессии, конкурсы, приятные эмоции ждут вас!

До финального шоу дойдет всего лишь 10 участниц — остальные сойдут с дистанции во время конкурсных этапов, которые будут проводиться с 15 мая по 25 июня.

Подробности конкурса можно узнать в группе malloko в контакте — vk.com/malloko и по хэштегу в социальных сетях #солнечнаякоролева72.

Тюменцев ждут 20 мая в 18:00, ТРЦ Солнечный, 2 этаж.

#Новости#Конкурс красоты#ТРЦ Солнечный#Тюмень#Ирина#Культура
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