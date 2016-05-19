На iPhone 6s в конкурсе красоты претендуют 150 тюменок

20 мая в 18:00 стартует отборочный тур для самых смелых, ярких, заводных и веселых девушек в торговом центре «Солнечный». В нем примут участие те, кто успел подать заявки, — а это около 150 девушек. Но только 30 финалисток продолжат борьбу за корону и главный приз — iPhone 6s. У девушек будет всего 1 минута, чтоб презентовать себя и свои возможности жюри!