Дорожники приступили к работам на улицах Ишима

Два подрядчика работают в залинейной части города. Рабочие «Подъем Мост-Сервиса» строят новую дорогу по ул. Полевой — ранее здесь была грунтовка, что добавляло проблем живущим здесь ишимцам в распутицу. Строители произвели выемку старого грунта, уложили песчаное основание. Протяженность нового асфальта составит 310 метров. По прогнозам руководства дорожной службы, жители будут ходить и ездить по ровному асфальту уже через несколько недель.