Дорожники приступили к работам на улицах Ишима

Как рассказали в пресс-службе губернатора, специалисты Ишимского ДРСУ на прошлой неделе приступили к укладке нового дорожного покрытия по улице Деповской на участке от ул. Большой до ул. Кутузова. Рабочие закончили укладку щебеночного основания и ведут устройство нижнего слоя асфальтобетона. Через две недели, если позволит погода, строительство дороги будет завершено. Протяженность асфальтового покрытия составит 440 метров.
Два подрядчика работают в залинейной части города. Рабочие «Подъем Мост-Сервиса» строят новую дорогу по ул. Полевой — ранее здесь была грунтовка, что добавляло проблем живущим здесь ишимцам в распутицу. Строители произвели выемку старого грунта, уложили песчаное основание. Протяженность нового асфальта составит 310 метров. По прогнозам руководства дорожной службы, жители будут ходить и ездить по ровному асфальту уже через несколько недель.
«Несмотря на сложную экономическую ситуацию и серьезные финансовые вливания в муниципалитет в связи с ликвидацией паводка, реализация всех программ за счет средств областного бюджета на территории города продолжается в полном объеме», — уточнили в пресс-службе губернатора.