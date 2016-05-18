В Нижнетавдинском районе началось строительство свинокомплекса

Напомним, более 10 крупных инвестиционных проектов в сфере АПК реализуются в Тюменской области. В этом году стартуют еще два — строительство комплекса по выращиванию и переработке индейки в Юргинском районе с объемом инвестиций более двух млрд. рублей и возведение завода по производству кормовых концентратов в индустриальном парке в поселка Богандинский с объемом инвестиций 1,75 млрд. Всего же в региональном инвестиционном портфеле — более 300 инвестиционных проектов на сумму более 1,5 трлн. рублей.