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В Нижнетавдинском районе началось строительство свинокомплекса

18 мая 2016, 14:31
Предприятие позволит каждый год дополнительно получать 26 тысяч тонн свинины.

Сейчас в Нижнетавдинском районе идет строительство первой очереди крупнейшего, даже по меркам Европы, нового высокотехнологичного предприятия. Инвестиции в проект составят 6,5 млрд. рублей.

По ожиданиям специалистов, этот свинокомплекс на четверть увеличит общее производство мяса в регионе. Годовая мощность нового комплекса составит 216 тысяч голов. Для обеспечения ветеринарного благополучия он будет включать два репродуктора на 4,8 тысяч свиноматок и одну откормочную площадку.

«Свинокомплекс, строящийся в Нижнетавдинском районе, позволит каждый год дополнительно получать 26 тысяч тонн свинины. Это примерно в полтора раза больше, чем производит племзавод «Юбилейный», — подчеркнул заместитель губернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов.

Предприятие создаст более 500 рабочих мест. Оно загрузит и учебные заведения региона, которым будут готовить для предприятия кадры.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2018 года.

Напомним, более 10 крупных инвестиционных проектов в сфере АПК реализуются в Тюменской области. В этом году стартуют еще два — строительство комплекса по выращиванию и переработке индейки в Юргинском районе с объемом инвестиций более двух млрд. рублей и возведение завода по производству кормовых концентратов в индустриальном парке в поселка Богандинский с объемом инвестиций 1,75 млрд. Всего же в региональном инвестиционном портфеле — более 300 инвестиционных проектов на сумму более 1,5 трлн. рублей.

#Новости#Свинокомплекс#Нижнетавдинский район#Тюменская область#АПК#Марина#Экономика
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