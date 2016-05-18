В Нижнетавдинском районе началось строительство свинокомплекса

Сейчас в Нижнетавдинском районе идет строительство первой очереди крупнейшего, даже по меркам Европы, нового высокотехнологичного предприятия. Инвестиции в проект составят 6,5 млрд. рублей.
По ожиданиям специалистов, этот свинокомплекс на четверть увеличит общее производство мяса в регионе. Годовая мощность нового комплекса составит 216 тысяч голов. Для обеспечения ветеринарного благополучия он будет включать два репродуктора на 4,8 тысяч свиноматок и одну откормочную площадку.
«Свинокомплекс, строящийся в Нижнетавдинском районе, позволит каждый год дополнительно получать 26 тысяч тонн свинины. Это примерно в полтора раза больше, чем производит племзавод «Юбилейный», — подчеркнул заместитель губернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов.
Предприятие создаст более 500 рабочих мест. Оно загрузит и учебные заведения региона, которым будут готовить для предприятия кадры.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2018 года.
Напомним, более 10 крупных инвестиционных проектов в сфере АПК реализуются в Тюменской области. В этом году стартуют еще два — строительство комплекса по выращиванию и переработке индейки в Юргинском районе с объемом инвестиций более двух млрд. рублей и возведение завода по производству кормовых концентратов в индустриальном парке в поселка Богандинский с объемом инвестиций 1,75 млрд. Всего же в региональном инвестиционном портфеле — более 300 инвестиционных проектов на сумму более 1,5 трлн. рублей.