«Торопыги», «нервяки» и «упёртый»: кого следует опасаться на дорогах?

Напомним, в конце прошлой недели стали известны итоговые предложения ГИБДД, касающиеся определения термина «опасное вождение». Федеральные автоинспекторы предложили толковать это понятие как «неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, создающих угрозу гибели других водителей и людей на дороге.»