«Торопыги», «нервяки» и «упёртый»: кого следует опасаться на дорогах?

Как сообщает сайт «Открытого правительства», создать в сети библиотеку видеоматериалов, наглядно объясняющих водителям, что считать опасным поведением на дороге, поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов в ходе общественного обсуждения, прошедшего 31 марта.
Поручение зам. председателя правительства было выполнено накануне. Портал «опасноевождение.рф», разработанный при участии Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, организации Probok.net, телепрограммы «Главная дорога» и экспертов Открытого правительства, начал работу. Таким образом, запущен финальный этап общественно-экспертного обсуждения проекта постановления Правительства, которое вводит понятие «опасное вождение».
Напомним, в конце прошлой недели стали известны итоговые предложения ГИБДД, касающиеся определения термина «опасное вождение». Федеральные автоинспекторы предложили толковать это понятие как «неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, создающих угрозу гибели других водителей и людей на дороге.»
Ознакомиться со всеми примерами опасного вождения пользователи NashGorod.ru могут на сайте опасноевождение.рф