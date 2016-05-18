С тюменских кладбищ вывезли восемь тысяч кубометров мусора

Накануне, 17 мая, на заседании постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству парламентарии раскритиковали работу служб, занимающихся уборкой мусора на городских кладбищах. Напомним, что после Родительского дня старое Верхнеборское кладбище вновь превратилось в настоящую свалку. Мусором оказались завалены не только тропинки, но даже могилы. Снимки погоста, утопающего в хламе, среди которого попадается отслужившая бытовая техника и даже мебель, появились в соцсетях и возмутили тюменцев. Вопросы о состоянии мест упокоения горожан задавали заместителю главы городской администрации Павлу Перевалову, который предложил депутатам выехать на Верхнеборское кладбище и своими глазами увидеть, как там обстоят дела.