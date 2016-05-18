С тюменских кладбищ вывезли восемь тысяч кубометров мусора

Накануне, 17 мая, на заседании постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству парламентарии раскритиковали работу служб, занимающихся уборкой мусора на городских кладбищах. Напомним, что после Родительского дня старое Верхнеборское кладбище вновь превратилось в настоящую свалку. Мусором оказались завалены не только тропинки, но даже могилы. Снимки погоста, утопающего в хламе, среди которого попадается отслужившая бытовая техника и даже мебель, появились в соцсетях и возмутили тюменцев. Вопросы о состоянии мест упокоения горожан задавали заместителю главы городской администрации Павлу Перевалову, который предложил депутатам выехать на Верхнеборское кладбище и своими глазами увидеть, как там обстоят дела.
После заседания депутат городумы Юрий Баранчук и Павел Перевалов выехали на кладбище, расположенное в районе Верхнего бора, чтобы на месте оценить качество уборки, сообщили в пресс-службе городской администрации.
«С начала мая с кладбищ было вывезено почти восемь тысяч кубических метров мусора. В том числе, с этого кладбища, расположенного на Верхнем бору, — 1400 кубометров. Уборка идет полным ходом. Такой усиленный режим позволяет нам в течение недели после 10 мая завершить все работы на всех городских кладбищах. Ситуация находится под контролем, специалисты и руководители департамента городского хозяйства выезжают на место, чтобы посмотреть, как идут дела», — поделился Перевалов.
Юрий Баранчук отметил, что на Верхнеборском кладбище стало чище. «Сегодня пришла идея, что в родительские дни было бы правильно раздавать людям бесплатные мешки для сбора мусора, которые работники кладбища потом уберут и вывезут в установленном порядке», — предложил депутат, замглавы администрации города эту идею поддержал. «Со следующего полугодия при заключении контракта с подрядчиками мы включим требования о приобретении пакетов и их бесплатной раздаче посетителям», — сказал Павел Перевалов.
На встрече также озвучили еще одну идею. На Червишевском кладбище выявляют захоронения Героев Советского Союза, и их фамилии уже высечены на мемориальной доске, установленной у входа. Такую идею Юрий Баранчук предложил воплотить и на других погостах.