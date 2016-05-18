Последний звонок для выпускников Тюмени прозвенит 23 мая

«В тюменских школах сложились свои традиции празднования „последнего звонка“. В этот день старшеклассники прощаются со школой, проводят последние классные часы, благодарят своих педагогов и получают слова напутствия от самых юных учеников. Ребята выпустят в небо голубей, станцуют вальс с родителями, посадят деревья и цветы на школьном дворе», — сообщает пресс-служба департамента образования администрации города.