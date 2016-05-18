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Последний звонок для выпускников Тюмени прозвенит 23 мая

18 мая 2016, 14:57
Более 3 тысяч выпускников 11 классов и около 5,6 тысяч девятиклассников услышат свой последний звонок в этом году. 23 мая во всех школах Тюмени пройдут торжественные линейки и концертные программы, посвященные завершению учебы.
Сюжет
Тюмень

«В тюменских школах сложились свои традиции празднования „последнего звонка“. В этот день старшеклассники прощаются со школой, проводят последние классные часы, благодарят своих педагогов и получают слова напутствия от самых юных учеников. Ребята выпустят в небо голубей, станцуют вальс с родителями, посадят деревья и цветы на школьном дворе», — сообщает пресс-служба департамента образования администрации города.

После торжественной части праздника выпускники отправятся на пешеходные прогулки и автобусные экскурсии по родному городу, возложат цветы к мемориалам, посетят театры и кино.

После окончания празднества старшеклассникам предстоит подготовка к выпускным экзаменам.

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