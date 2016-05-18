Наркомана отправили за решетку на 4,5 года

Ночью 5 августа 2015 года на посту ДПС на Червшевском тракте был остановлен автомобиль ВАЗ-21144 с курганскими номерами.
«На заднем сиденье находился Григорьев со спутницей, которые имели признаки наркотического опьянения. В ходе досмотра водителя и Григорьева наркотиков обнаружено не было. Полицейские предложили женщине выйти, чтобы досмотреть автомобиль. Она заметно занервничала. А когда сотрудники ДПС стали досматривать машину, занервничал и сам Григорьев», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
На заднем сиденье были обнаружены два пакетика с синтетическим наркотиком массой более 2,7 грамма. Они, как выяснилось, принадлежали Григорьеву.
Суд назначил Григорьеву к отбытию 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.