Наркомана отправили за решетку на 4,5 года

«На заднем сиденье находился Григорьев со спутницей, которые имели признаки наркотического опьянения. В ходе досмотра водителя и Григорьева наркотиков обнаружено не было. Полицейские предложили женщине выйти, чтобы досмотреть автомобиль. Она заметно занервничала. А когда сотрудники ДПС стали досматривать машину, занервничал и сам Григорьев», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.