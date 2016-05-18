nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Наркомана отправили за решетку на 4,5 года

18 мая 2016, 15:21
В Тюменской области осужден мужчина, у которого в прошлом году нашли два пакетика «синтетики». 38-летний житель Кургана Иван Григорьев признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере).
Сюжет
Тюмень

Ночью 5 августа 2015 года на посту ДПС на Червшевском тракте был остановлен автомобиль ВАЗ-21144 с курганскими номерами.

«На заднем сиденье находился Григорьев со спутницей, которые имели признаки наркотического опьянения. В ходе досмотра водителя и Григорьева наркотиков обнаружено не было. Полицейские предложили женщине выйти, чтобы досмотреть автомобиль. Она заметно занервничала. А когда сотрудники ДПС стали досматривать машину, занервничал и сам Григорьев», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

На заднем сиденье были обнаружены два пакетика с синтетическим наркотиком массой более 2,7 грамма. Они, как выяснилось, принадлежали Григорьеву.

Суд назначил Григорьеву к отбытию 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

#Новости#Курганская область#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25