Хозяйка «резиновой» квартиры заплатила государству 105 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба ведомства, Макарова с декабря 2014 года по июнь 2015 года предоставляла в миграционную службу уведомления о прибытии в ее однокомнатную квартиру иностранцев. Всего было направлено 6 таких уведомлений в отношении граждан Таджикистана и Узбекистана. Однако, как выяснилось, в действительности никто в ее квартире не проживал.