Хозяйка «резиновой» квартиры заплатила государству 105 тысяч рублей

Ее штраф составил 105 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба ведомства, Макарова с декабря 2014 года по июнь 2015 года предоставляла в миграционную службу уведомления о прибытии в ее однокомнатную квартиру иностранцев. Всего было направлено 6 таких уведомлений в отношении граждан Таджикистана и Узбекистана. Однако, как выяснилось, в действительности никто в ее квартире не проживал.
Подобные преступления в Тюменской области — не редкость. Хозяева «резиновых» квартир прописывают десятки, а то и сотни иностранцев.
Согласно действующему законодательству постановка на учет иностранных граждан осуществляется при получении органами ФМС уведомлений об их прибытии. Их предоставляет принимающая сторона, то есть владелец жилья.
Фиктивная постановка на учет предполагает уголовное наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 3 лет.