Больше всего россияне боятся падения доходов и военных конфликтов

На сайте ВЦИОМ сообщается, что в апреле серьезных изменений в «карте страхов» россиян не произошло, при этом по большей части показателей ситуация сегодня выглядит несколько более напряженной, чем год назад. Наиболее актуальными темами по-прежнему остаются падение реальных доходов и военные конфликты. Две трети россиян считают, что эти проблемы могут их коснуться в ближайшее время или уже существуют в их жизни.