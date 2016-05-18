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Больше всего россияне боятся падения доходов и военных конфликтов

18 мая 2016, 18:04
Больше всего жители России боятся падения доходов, военных конфликтов и обесценивания сбережений. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного всероссийским центром изучения общественного мнения.

На сайте ВЦИОМ сообщается, что в апреле серьезных изменений в «карте страхов» россиян не произошло, при этом по большей части показателей ситуация сегодня выглядит несколько более напряженной, чем год назад. Наиболее актуальными темами по-прежнему остаются падение реальных доходов и военные конфликты. Две трети россиян считают, что эти проблемы могут их коснуться в ближайшее время или уже существуют в их жизни.

Урезание зарплат, перевод на неполную рабочую неделю и т.п. беспокоят жителей страны меньше, чем обесценивание сбережений. Потеря работы кажется еще менее вероятной. Беспорядки и преступность внутри страны вызывают большие опасения, чем год назад. Политические, религиозные или национальные конфликты беспокоят половину опрошенных. Больше россиян в этом году стали опасаться стихийных бедствий.

Наименее вероятными из неприятностей, которые могут с ними произойти, жителям страны кажутся семейные конфликты.

#Новости#Россия#ВЦИОМ#Таня#Общество
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