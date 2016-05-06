Служебная собака Кима за сутки помогла раскрыть три преступления

Интернет-портал Nashgorod.ru уже не раз писал о талантливых подопечных тюменских кинологов, которые помогают полицейским искать похищенные вещи и задерживать преступников. На днях благодаря служебной собаке по кличке Кима правоохранители за одни дежурные сутки раскрыли три преступления.
Для старшего сержанта полиции Александра Малышкина и его служебной собаки по кличке Кима эти служебные сутки поначалу ничем не отличались от остальных. В шесть часов вечера поступила информация о краже из частного дома по улице Набережной областного центра и кинолог с четвероногим питомцем выехали на место преступления.
Кима практически сразу взяла след, неподалеку в лесополосе она обнаружила под опавшими листьями похищенный телевизор, а затем вывела полицейских на двух женщин, одна из которых ранее привлекалась к уголовной ответственности. Затем их задержали.
Отдохнуть стражи правопорядка не успели — по рации сообщили об еще одной краже, которую совершили в гаражном кооперативе поселка Боровский Тюменского района.
«Кима вновь не подвела. Обнюхав место происшествия, она стала вести по следу, а затем остановилась и указала следственно-оперативной группе на крышу гаражного кооператива. Полицейские поднялись со служебной собакой наверх и продолжили поисковые мероприятия. Через несколько метров четвероногий помощник дал понять, что необходимо уже спуститься. Уже внизу Кима показала полицейским спрятанные орудия преступления — лом и топор, с помощью которых преступники взломали гараж. Неподалеку оперативники увидели двух человек, которые при виде полицейских стали заметно нервничать. Мужчин задержали. При опросе они сознались в совершении кражи сварочного аппарата и других инструментов, которые спрятали у себя в гараже», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Два раскрытых преступления за столь короткий срок — серьезное достижение. Однако Александр Малышкин и его служебная собака, на деле доказали, что нет пределов совершенству. Утром следующего дня поступил вызов по факту нанесения телесных повреждений на улице Холодильной в Тюмени. В этот раз Кима помогла обнаружить имущество принадлежавшее потерпевшему — сотовый телефон и ключи.
Отметим, что по всей Тюменской области насчитывается 105 полицейских собак. Это немецкие и бельгийские овчарки, лабрадоры, спаниели, ротвейлеры и ризеншнауцеры. Активное использование служебных собак приносит свои положительные результаты. Так, в 2015 году кинологами и их подопечными осуществлено свыше пяти тысяч выездов на места происшествия, различные объекты для проверки на предмет их антитеррористической защищенности, а также для проведения различных оперативно-профилактических мероприятий.
С участием служебно-розыскных собак в прошлом году раскрыто 634 преступления, а в текущем — в их «копилке» уже 205 раскрытых преступлений.