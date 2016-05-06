Служебная собака Кима за сутки помогла раскрыть три преступления

«Кима вновь не подвела. Обнюхав место происшествия, она стала вести по следу, а затем остановилась и указала следственно-оперативной группе на крышу гаражного кооператива. Полицейские поднялись со служебной собакой наверх и продолжили поисковые мероприятия. Через несколько метров четвероногий помощник дал понять, что необходимо уже спуститься. Уже внизу Кима показала полицейским спрятанные орудия преступления — лом и топор, с помощью которых преступники взломали гараж. Неподалеку оперативники увидели двух человек, которые при виде полицейских стали заметно нервничать. Мужчин задержали. При опросе они сознались в совершении кражи сварочного аппарата и других инструментов, которые спрятали у себя в гараже», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.