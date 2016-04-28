Тюменские работодатели и соискатели иногда обманывают друг друга

85% опрошенных жителей областного центра сталкивалась с обманом или сокрытием информации при поиске работы. Причем, не совсем правдивыми оказались: размеры оплаты труда, условия работы, должности/содержания. С оформлением при трудоустройстве обманывали значительно реже — в 33% случаев. Половина соискателей, которые ответили, что их обманывали с размером оплаты труда, указали, что работодатель обещает премии, получить которые практически невозможно или указывает диапазон, а платит потом по низшей границе. 65% респондентов, обманутых с будущей должностью и содержанием работы, столкнулись с тем, что реальный круг обязанностей оказался куда шире заявленного.
На вопрос, а что же Вы сделали после того как выяснили истинное положение вещей, наиболее популярным оказался ответ: «Ушел на другую работу», хотя нашлись и другие варианты, как например: «Занес работодателя в черные списки», «Смирилась/ся», «Стал саботировать „дополнительные“ обязанности», «Забеременела и ушла в декрет».
Среди соискателей 44% опрошенных признались, что специально разыгрывали сцены на работе, чтобы добиться желаемого, в том числе обратить внимание коллег или начальства на свою проблему, доказать правоту или решить проблему без ущерба для личной репутации.
По данным кадровых агентств, нередко соискатели приукрашивают свои резюме. В частности, женщины уменьшают свой возраст, чтобы работодатель не отмел кандидата уже по этому признаку. Согласитесь, в 40 лет можно выглядеть и чувствовать себя на 25, так почему бы и не сократить свои годы?
Второй пункт — семейное положение. В 2015 году, по информации председателя комитета ЗАГС города Тюмени Ирины Казакевич, зафиксировано меньше разводов — 3 597 против 3 975 в позапрошлом году, да и свадеб было меньше. Но вот работодатели к этой информации относятся по-разному. Женщины не всегда сообщают в резюме о наличии детей, чтобы заранее не спровоцировать начальство отсеять ее кандидатуру. Помните, что любой из этих пунктов легко проверяется при первом же собеседовании — достаточно взглянуть в паспорт. Работодателям же NashGorod.ru советует откинуть стереотипы и выбирать людей по профессиональным качествам.
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