Тюменские работодатели и соискатели иногда обманывают друг друга

Второй пункт — семейное положение. В 2015 году, по информации председателя комитета ЗАГС города Тюмени Ирины Казакевич, зафиксировано меньше разводов — 3 597 против 3 975 в позапрошлом году, да и свадеб было меньше. Но вот работодатели к этой информации относятся по-разному. Женщины не всегда сообщают в резюме о наличии детей, чтобы заранее не спровоцировать начальство отсеять ее кандидатуру. Помните, что любой из этих пунктов легко проверяется при первом же собеседовании — достаточно взглянуть в паспорт. Работодателям же NashGorod.ru советует откинуть стереотипы и выбирать людей по профессиональным качествам.